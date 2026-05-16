Dünyanın en pahalı ürünü; Hem yerli ve milli hem Türkiye'de yetişiyor, değeri servete bedel

EMEK, TİTİZLİK VE SABIR: SAFRANI "SERVET" YAPAN ASIL NEDEN

Safranın kilogram fiyatının bu denli yüksek olmasının arkasında, kelimenin tam anlamıyla insanüstü bir emek yatıyor. Düşünün ki; sadece 1 kilogram safran elde edebilmek için tam 150 bin çiçeğin tek tek işlenmesi gerekiyor. Makineleşmenin neredeyse imkânsız olduğu bu süreçte, hasat başından sonuna kadar tamamen insan eliyle ve milimetrik bir titizlikle yürütülüyor.