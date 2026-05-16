16 Mayıs 2026 Cumartesi
Dünyanın en pahalı ürünü; Hem yerli ve milli hem Türkiye'de yetişiyor, değeri servete bedel

Dünyanın en pahalı ürünü; Hem yerli ve milli hem Türkiye'de yetişiyor, değeri servete bedel

Dünyanın en değerli tarım ürünlerinden biri, Türkiye'de üretim kapasitesini artırmaya başladı. Sadece belirli mikroklima özelliklerine sahip 5 ilde yetiştirilebilen bu özel bitki, hem yüksek ekonomik değeri hem de yoğun emek gerektiren üretim süreciyle dikkat çekiyor.

Aykut Metehan
Geniş bir endüstriyel yelpazede –gastronomiden kozmetiğe, ilaçtan boya sektörüne kadar– kendine yer bulan safran, Türkiye'de yeniden güçlü bir üretim trendi yakaladı. Ancak her toprakta yetişmeyen ve oldukça büyük bir emek isteyen bu kıymetli bitki, sadece özel mikroklima şartlarına sahip belirli bölgelerde hayat bulabiliyor.

Safran üretimi, günümüz Türkiye'sinde geleneksel bir tarım uygulaması olmanın çok ötesine geçerek; ekonomik getirisi yüksek, stratejik bir ticari güce dönüştü.

ÜRKİYE'DE SADECE O BÖLGELERDE YETİŞİYOR

Tarihsel olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran üretimi; devlet destekleri ve tarımsal inovasyon çalışmaları neticesinde artık farklı şehirlere de yayılmaktadır. Güncel üretim alanları ve karakteristik özellikleri şu şekildedir:

Karabük (Safranbolu): Yüksek kaliteli üretimi ve coğrafi işaret tesciliyle sektörün lideri ve kalite standardını belirleyen merkezidir.

Şanlıurfa: Mikroklima özellikleri ve toprak verimliliği sayesinde safran tarımında yükselen bir değer haline gelmiştir.

Bilecik: Bölgesel kalkınma projeleri kapsamında safran yetiştiriciliğine odaklanarak üretim kapasitesini hızla ivmelendirmektedir.

Konya: Kurak iklim mukavemeti ve geniş arazi varlığı sayesinde safran üretiminde yüksek adaptasyon ve başarı göstermiştir.

Ankara: Başarılı deneme hasatları ve yerel tarım yatırımları sayesinde üretim listesine yeni dahil olan potansiyel bir bölgedir.

EMEK, TİTİZLİK VE SABIR: SAFRANI "SERVET" YAPAN ASIL NEDEN

Safranın kilogram fiyatının bu denli yüksek olmasının arkasında, kelimenin tam anlamıyla insanüstü bir emek yatıyor. Düşünün ki; sadece 1 kilogram safran elde edebilmek için tam 150 bin çiçeğin tek tek işlenmesi gerekiyor. Makineleşmenin neredeyse imkânsız olduğu bu süreçte, hasat başından sonuna kadar tamamen insan eliyle ve milimetrik bir titizlikle yürütülüyor.

TEK BİR ZERRESİ BİLE YETİYOR!

Safran, doğanın en güçlü renk ve aroma kaynağıdır. Küçücük bir parçası bile tonlarca gıdayı renklendirebilecek bir pigmente sahiptir. Bu benzersiz gücü sayesinde safran, lüks restorandaki şef tabağından dev sanayi tesislerine kadar çok geniş bir yelpazede yoğun şekilde tercih ediliyor.

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖNE ÇIKIYOR

Son yıllarda yapılan araştırmalar, safranın ruh hali üzerinde olumlu etkiler gösterebilen doğal bileşenler içerdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle bazı çalışmalarda destekleyici bir doğal ürün olarak değerlendiriliyor.

TÜRK SAFRANINA ULUSLARARASI İLGİ ARTIYOR

Türkiye'de üretilen safran, aroması ve kalite standartları sayesinde uluslararası pazarda giderek daha fazla talep görüyor. Özellikle Avrupa'daki gurme mutfaklar ve çeşitli sanayi kolları, Türk safranına yoğun ilgi gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
