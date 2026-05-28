Dünyanın en pahalı ülkesi belli oldu: Zirve bu kez değişti
Bloomberg kaynaklı değerlendirmeye göre İzlanda, uzun bir aradan sonra yeniden dünyanın en pahalı ülkesi konumuna yükseldi. Ülke, fiyat seviyelerinde İsviçre'yi geride bırakarak zirveye yerleşti.
İzlanda kamu çalışanları sendikası Viska’da ekonomist olarak görev yapan Vilhjalmur Hilmarsson, Eurostat ve İzlanda Merkez Bankası verilerine dayanarak yaptığı hesaplamada, “ateş ve buz ülkesi” olarak bilinen İzlanda’daki fiyat seviyesinin İsviçre’den yaklaşık üç puan daha yüksek olduğunu ifade etti.
Eurostat verilerine göre İzlanda en son 2018 yılında İsviçre’nin fiyat seviyesini geçmişti.
Haberde, küçük Atlantik ekonomisi olan İzlanda’nın dönemsel dalgalanmalara açık yapısına dikkat çekildi. Özellikle pandemi sonrası toparlanma sürecinde turizmin hızlı yükselişi, hem ekonomik büyümeyi hem de fiyat artışlarını artıran temel faktörlerden biri olarak öne çıktı. İzlanda Merkez Bankası’nın ise bu enflasyonist baskıları kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.
Hilmarsson, turizmin hizmet sektöründe enflasyonun ana itici güçlerinden biri olduğunu belirterek, “Turizmden kaynaklanan talep baskısı ücret artışına neden olmuştur. Ayrıca Airbnb gibi platformlar nedeniyle konut piyasasında yerel halk ile turistler arasında rekabet oluşmuştur” dedi.
Öte yandan Eurostat’ın 2024 yılına ait verilerine göre satın alma gücü paritesi dikkate alındığında İsviçre’deki fiyat seviyesinin hâlâ İzlanda’nın yaklaşık yedi puan üzerinde olduğu görülüyor. Bu durum, farklı ölçüm yöntemlerinin ülkeler arası fiyat karşılaştırmalarını nasıl değiştirebildiğini de ortaya koyuyor.
Ulusal turizm kurulu tarafından yapılan anketler ise yükselen fiyatların turist davranışlarını etkilemeye başladığını ve talepte yavaşlama sinyalleri görüldüğünü gösteriyor.
Hilmarsson ayrıca uzun vadede İzlanda ekonomisinin yapısal risklerine dikkat çekerek, imalat sektörlerinin yeterince gelişmediğini ve emek yoğun sektörlere aşırı bağımlılığın enflasyon baskısını artırabileceğini ifade etti.