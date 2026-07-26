Yeniçağ Gazetesi
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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri

Uluslararası Mavi Bayrak Programı’nın güncel verilerine göre dünyanın en fazla mavi bayraklı plajına sahip ülkeleri belli oldu. İşte Türkiye'nin yeri ve listenin ilk 10 sırası…

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 1

Uluslararası Mavi Bayrak Programı’nın açıkladığı güncel verilere göre, dünyanın en fazla mavi bayraklı plajına sahip ülkeleri belli oldu. Çevre kalitesi, deniz suyu temizliği, güvenlik ve sürdürülebilir turizm kriterlerine göre verilen mavi bayrakta liste şu şekilde sıralandı:

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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 2

1- İspanya – 677 mavi bayraklı plaj

Yaklaşık 49 milyon nüfusa sahip İspanya, 677 mavi bayraklı plajıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Akdeniz ve Atlantik kıyılarındaki turizm altyapısıyla ülke uzun yıllardır zirvedeki yerini koruyor.

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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 3

2- Yunanistan – 624 mavi bayraklı plaj

Yaklaşık 10,3 milyon nüfuslu Yunanistan, 624 mavi bayraklı plajıyla ikinci sırada bulunuyor. Nüfusuna oranla sahip olduğu plaj sayısıyla dünyanın en dikkat çeken ülkeleri arasında gösteriliyor.

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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 4

3- Türkiye – 580 mavi bayraklı plaj

Yaklaşık 86 milyon nüfusa sahip Türkiye, 580 mavi bayraklı plajıyla üçüncü sırada yer aldı. Ege ve Akdeniz kıyıları başta olmak üzere birçok sahil, uluslararası çevre standartlarını karşılamaya devam ediyor.

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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 5

4- İtalya – 525 mavi bayraklı plaj

Yaklaşık 59 milyon nüfuslu İtalya, 525 mavi bayraklı plajıyla listenin dördüncü sırasında bulunuyor. Ülke, hem Adriyatik hem de Akdeniz kıyılarındaki plajlarıyla öne çıkıyor.

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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 6

5- Portekiz – 396 mavi bayraklı plaj

Yaklaşık 10,5 milyon nüfusa sahip Portekiz, 396 mavi bayraklı plajıyla ilk beşte yer aldı. Özellikle Algarve kıyıları, ülkenin en çok tercih edilen sahilleri arasında gösteriliyor.

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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 7

6- Fransa – 388 mavi bayraklı plaj

Yaklaşık 68 milyon nüfuslu Fransa, 388 mavi bayraklı plajıyla altıncı sırada bulunuyor. Atlantik ve Akdeniz kıyıları ülkenin plaj turizminde önemli rol oynuyor.

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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 8

7- Danimarka – 158 mavi bayraklı plaj

Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Danimarka, 158 mavi bayraklı plajıyla listede yedinci sırada yer aldı. Kuzey Avrupa ülkesi, temiz kıyıları ve çevre standartlarıyla dikkat çekiyor.

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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 9

8- Hırvatistan – 156 mavi bayraklı plaj

Yaklaşık 3,8 milyon nüfuslu Hırvatistan, 156 mavi bayraklı plajıyla sekizinci sıraya yerleşti. Adriyatik kıyıları, ülkenin turizm gelirlerinde önemli paya sahip.

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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 10

9- İrlanda – 89 mavi bayraklı plaj

Yaklaşık 5,4 milyon nüfusa sahip İrlanda, 89 plajla dokuzuncu sırada yer aldı.

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Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 11

10- Meksika – 80 mavi bayraklı plaj

Yaklaşık 131 milyon nüfuslu Meksika ise 80 mavi bayraklı plajıyla listenin onuncu sırasında bulunuyor. Karayip ve Pasifik kıyılarındaki plajlarıyla her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

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