Dünyanın en mavi bayraklı plajları açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri

Uluslararası Mavi Bayrak Programı’nın açıkladığı güncel verilere göre, dünyanın en fazla mavi bayraklı plajına sahip ülkeleri belli oldu. Çevre kalitesi, deniz suyu temizliği, güvenlik ve sürdürülebilir turizm kriterlerine göre verilen mavi bayrakta liste şu şekilde sıralandı: