Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı
Küresel nüfus verilerine göre dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralandı. Liste, ülkelerin demografik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı
Küresel nüfus verilerine göre dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralandı. Liste, ülkelerin demografik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
1. Hindistan – 1.463,9 milyon
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan oldu.
2. Çin – 1.416,1 milyon
Uzun yıllar zirvede olan Çin ikinci sıraya geriledi.
3. ABD – 347,3 milyon
ABD, listenin üçüncü sırasında yer aldı.
4. Endonezya – 285,7 milyon
Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ülkesi.
5. Pakistan – 255,2 milyon
Nüfus artış hızının en yüksek olduğu ülkelerden biri.
6. Nijerya – 237,5 milyon
Afrika’nın en kalabalık ülkesi konumunda.
7. Brezilya – 212,8 milyon
Güney Amerika’nın zirvesinde yer alıyor.
8. Bangladeş – 175,7 milyon
Yoğun nüfus yapısıyla dikkat çekiyor.
9. Rusya – 144 milyon
Avrupa ve Asya kıtasında geniş bir nüfusa sahip.
10. Etiyopya – 135,5 milyon
Afrika’da hızlı büyüyen nüfuslardan biri.
11. Meksika – 131,9 milyon
Kuzey Amerika’nın önemli nüfus merkezlerinden.
12. Japonya – 123,1 milyon
Yaşlanan nüfus yapısıyla öne çıkıyor.
13. Mısır – 118,4 milyon
Arap dünyasının en kalabalık ülkelerinden.
14. Filipinler – 116,8 milyon
Güneydoğu Asya’da güçlü nüfus artışı.
15. Kongo DC – 112,8 milyon
Afrika’nın yükselen nüfus gücü.
16. Vietnam – 101,6 milyon
Ekonomik büyümeyle birlikte nüfusu da artıyor.
17. İran – 92,4 milyon
Orta Doğu’nun en kalabalık ülkelerinden.
18. Türkiye – 86,1 milyon
Türkiye, dünya genelinde 18. sırada yer aldı.
19. Almanya – 84,1 milyon
Avrupa’nın en kalabalık ülkelerinden biri.
20. Tayland – 71,6 milyon
Listeyi tamamlayan ülke Tayland oldu.