Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası

Dünya genelinde nüfusu en yüksek 20 ülke belli oldu. Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekerken zirvede yer alan ülkeler netleşti.

Kaynak: AA
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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 1

Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı

Küresel nüfus verilerine göre dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralandı. Liste, ülkelerin demografik gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 2

1. Hindistan – 1.463,9 milyon

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan oldu.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 3

2. Çin – 1.416,1 milyon

Uzun yıllar zirvede olan Çin ikinci sıraya geriledi.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 4

3. ABD – 347,3 milyon

ABD, listenin üçüncü sırasında yer aldı.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 5

4. Endonezya – 285,7 milyon

Güneydoğu Asya’nın en kalabalık ülkesi.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 6

5. Pakistan – 255,2 milyon

Nüfus artış hızının en yüksek olduğu ülkelerden biri.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 7

6. Nijerya – 237,5 milyon

Afrika’nın en kalabalık ülkesi konumunda.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 8

7. Brezilya – 212,8 milyon

Güney Amerika’nın zirvesinde yer alıyor.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 9

8. Bangladeş – 175,7 milyon

Yoğun nüfus yapısıyla dikkat çekiyor.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 10

9. Rusya – 144 milyon

Avrupa ve Asya kıtasında geniş bir nüfusa sahip.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 11

10. Etiyopya – 135,5 milyon

Afrika’da hızlı büyüyen nüfuslardan biri.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 12

11. Meksika – 131,9 milyon

Kuzey Amerika’nın önemli nüfus merkezlerinden.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 13

12. Japonya – 123,1 milyon

Yaşlanan nüfus yapısıyla öne çıkıyor.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 14

13. Mısır – 118,4 milyon

Arap dünyasının en kalabalık ülkelerinden.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 15

14. Filipinler – 116,8 milyon

Güneydoğu Asya’da güçlü nüfus artışı.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 16

15. Kongo DC – 112,8 milyon

Afrika’nın yükselen nüfus gücü.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 17

16. Vietnam – 101,6 milyon

Ekonomik büyümeyle birlikte nüfusu da artıyor.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 18

17. İran – 92,4 milyon

Orta Doğu’nun en kalabalık ülkelerinden.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 19

18. Türkiye – 86,1 milyon

Türkiye, dünya genelinde 18. sırada yer aldı.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 20

19. Almanya – 84,1 milyon

Avrupa’nın en kalabalık ülkelerinden biri.

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Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye’nin sırası - Resim: 21

20. Tayland – 71,6 milyon

Listeyi tamamlayan ülke Tayland oldu.

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