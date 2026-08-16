Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gastro Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı

Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı

Dünyaca ünlü gastronomi platformunun zirveye taşıdığı coğrafi işaretli Türk lezzetinin başarısının ardındaki sır açıklandı. Yıllardır ustadan ustaya aktarılan özel tarifte, farkı oluşturan detayın sanıldığından çok farklı olduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı - Resim: 1

Türkiye'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden biri, dünyanın en prestijli gastronomi platformlarından TasteAtlas tarafından "Dünyanın En İyi Tatlısı" seçilerek uluslararası alanda büyük ses getirdi.

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Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı - Resim: 2

Hem Türkiye'den hem de dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gören bu eşsiz lezzetin başarısının arkasındaki en önemli detay ise yıllardır merak konusuydu. Şimdi ise o sırrı, yıllardır bu lezzeti hazırlayan usta isim açıkladı.

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Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı - Resim: 3

Dünyanın zirvesine çıktı

Söz konusu lezzet, 2013 yılında coğrafi işaret tescili alırken, 2023 yılında da Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak AB genelinde tescillenen Türk ürünleri arasındaki yerini aldı.

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Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı - Resim: 4

TasteAtlas'ın hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesinde zirveye yerleşmesiyle birlikte, bu geleneksel lezzet bir kez daha dünya gündemine taşındı.

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Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı - Resim: 5

Lezzetin sırrı yıllar sonra açıklandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi mutfak şefi Celil Erkan, bu eşsiz tatlıyı diğerlerinden ayıran en önemli unsurun kullanılan özel malzeme olduğunu söyledi.

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Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı - Resim: 6

Erkan, tarifin yalnızca dört temel malzemeden oluştuğunu ancak farkı yaratan unsurun, üretim şekli ve özellikleriyle öne çıkan özel peynir olduğunu ifade etti.

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Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı - Resim: 7

Sırrı tescilli künefelik peynirde

Dünyanın en iyi tatlısı seçilen ürünün Antakya Künefesi olduğunu belirten Celil Erkan, şu ifadeleri kullandı:

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Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı - Resim: 8

"Künefemizin olmazsa olmazı tescilli künefelik peynirimizdir. Künefelik peynirimizin özelliği tuzsuz ve mayalı olmasıdır. pH derecesinin 5.10 ile 5.20 aralığında olması gerekir. Künefedeki uzama ve sünme tamamen peynirin yağ oranı ile pH değerine bağlıdır."

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Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı - Resim: 9

Hatay'ın simgesi olmaya devam ediyor

Evde de kolaylıkla hazırlanabilen Antakya Künefesi, özellikle Hatay'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yöresel lezzetlerin başında geliyor.

Coğrafi işaret tescili, Avrupa Birliği tescili ve TasteAtlas'tan aldığı birincilikle adından söz ettiren Antakya Künefesi, Türk mutfağının dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.

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