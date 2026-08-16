Dünyanın en iyi tatlısı Türkiye'den çıktı: Lezzetinin sırrı ortaya çıktı

Hatay'ın simgesi olmaya devam ediyor

Evde de kolaylıkla hazırlanabilen Antakya Künefesi, özellikle Hatay'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yöresel lezzetlerin başında geliyor.

Coğrafi işaret tescili, Avrupa Birliği tescili ve TasteAtlas'tan aldığı birincilikle adından söz ettiren Antakya Künefesi, Türk mutfağının dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.