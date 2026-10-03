Dünya mutfaklarının geleneksel lezzetlerini değerlendiren TasteAtlas, en iyi sütlü içecekler listesini güncelledi. Farklı ülkelerden içeceklerin yer aldığı sıralamada Asya'dan Avrupa'ya, Güney Amerika'dan Türkiye'ye kadar birçok mutfak kendine yer buldu.
Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede
Dünyanın farklı bölgelerinden geleneksel sütlü içeceklerin değerlendirildiği liste güncellendi. TasteAtlas tarafından hazırlanan sıralamada birbirinden farklı lezzetler yarışırken, Türkiye'nin sofralardan eksik olmayan içeceğinin aldığı derece merak konusu oldu.Kaynak: Diğer
Listenin üst sıralarında özellikle Hindistan kökenli içeceklerin ağırlığı dikkat çekerken, Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinden biri de dünya sıralamasına girmeyi başardı.
DÜNYANIN EN İYİ SÜTLÜ İÇECEKLERİ
TasteAtlas'ta paylaşılan listeye göre sıralama şöyle oluştu:
Tahn (Ermenistan) – 3.1
Coffee Milk (ABD) – 3.1
Zincica (Slovakya) – 3.2
Milkis (Güney Kore) – 3.6
Leche Merengada (İspanya) – 3.7
Namkeen Lassi (Hindistan) – 3.7
Avena Colombiana (Kolombiya) – 3.7
Ayran (Türkiye) – 3.8
Pucko (İsveç) – 3.8
Soda Gembira (Endonezya) – 3.9
Bandung (Malezya) – 3.9
Cocio (Danimarka) – 3.9
Ryazhenka (Ukrayna) – 4.1
Licuado (Meksika) – 4.1
Lassi (Hindistan) – 4.1
Chocolate Caliente (İspanya) – 4.2
Leche con Plátano (Şili) – 4.2
Cholado (Kolombiya) – 4.2
Meethi Lassi (Hindistan) – 4.4
Mango Lassi (Hindistan) – 4.4
TÜRKİYE'NİN MİLLİ LEZZETİ 13'ÜNCÜ SIRADA
Türkiye'yi listede ayran temsil etti. Türk mutfağının vazgeçilmez içeceklerinden ayran, 3.8 puanla dünyanın en iyi sütlü içecekleri arasında 13'üncü sıraya yerleşti.