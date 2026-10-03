Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede

Dünyanın farklı bölgelerinden geleneksel sütlü içeceklerin değerlendirildiği liste güncellendi. TasteAtlas tarafından hazırlanan sıralamada birbirinden farklı lezzetler yarışırken, Türkiye'nin sofralardan eksik olmayan içeceğinin aldığı derece merak konusu oldu.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 1

Dünya mutfaklarının geleneksel lezzetlerini değerlendiren TasteAtlas, en iyi sütlü içecekler listesini güncelledi. Farklı ülkelerden içeceklerin yer aldığı sıralamada Asya'dan Avrupa'ya, Güney Amerika'dan Türkiye'ye kadar birçok mutfak kendine yer buldu.

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 2

Listenin üst sıralarında özellikle Hindistan kökenli içeceklerin ağırlığı dikkat çekerken, Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinden biri de dünya sıralamasına girmeyi başardı.

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 3

DÜNYANIN EN İYİ SÜTLÜ İÇECEKLERİ

TasteAtlas'ta paylaşılan listeye göre sıralama şöyle oluştu:

Tahn (Ermenistan) – 3.1

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 4

Coffee Milk (ABD) – 3.1

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 5

Zincica (Slovakya) – 3.2

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 6

Milkis (Güney Kore) – 3.6

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 7

Leche Merengada (İspanya) – 3.7

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 8

Namkeen Lassi (Hindistan) – 3.7

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 9

Avena Colombiana (Kolombiya) – 3.7

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 10

Ayran (Türkiye) – 3.8

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 11

Pucko (İsveç) – 3.8

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 12

Soda Gembira (Endonezya) – 3.9

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 13

Bandung (Malezya) – 3.9

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 14

Cocio (Danimarka) – 3.9

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 15

Ryazhenka (Ukrayna) – 4.1

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 16

Licuado (Meksika) – 4.1

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 17

Lassi (Hindistan) – 4.1

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 18

Chocolate Caliente (İspanya) – 4.2

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 19

Leche con Plátano (Şili) – 4.2

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 20

Cholado (Kolombiya) – 4.2

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 21

Meethi Lassi (Hindistan) – 4.4

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 22

Mango Lassi (Hindistan) – 4.4

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri belli oldu: Milli içeceğimiz de listede - Resim: 23

TÜRKİYE'NİN MİLLİ LEZZETİ 13'ÜNCÜ SIRADA

Türkiye'yi listede ayran temsil etti. Türk mutfağının vazgeçilmez içeceklerinden ayran, 3.8 puanla dünyanın en iyi sütlü içecekleri arasında 13'üncü sıraya yerleşti.

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