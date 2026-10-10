Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın farklı bölgelerine özgü süt ürünlerini kapsayan yeni sıralamasını paylaştı.
Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti
TasteAtlas’ın dünya çapındaki süt ürünlerini değerlendirdiği listede açıklandı. İrlanda tereyağının zirvede bulunduğu sıralamada Türkiye, ilk üçe iki ürünle girdi.Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Ülkelerin geleneksel lezzetlerinin değerlendirildiği listede Türkiye’den iki ürün ilk üç basamakta kendine yer buldu.
İrlanda tereyağı 4,5 puanla listenin ilk sırasında bulunuyor.
TasteAtlas değerlendirmesinde ikinci sırayı Trabzon tereyağı aldı.
Türkiye’nin geleneksel süt ürünlerinden kaymak da aynı puanla üçüncülüğe yerleşti.
Böylece Türkiye, dünyanın en iyi süt ürünleri sıralamasının ilk üçüne iki farklı lezzetle girmiş oldu.
Trabzon tereyağı, kentte özellikle Yakçukur bölgesiyle anılan ürünler arasında bulunuyor.
Pastörize inek sütünden elde edilen krema ve tereyağı kültürleriyle hazırlanan bu lezzet, geleneksel üretim teknikleriyle şekilleniyor.
Hazırlık sürecinde tereyağı soğuk suyla yıkanıyor ve ardından tahta kaşık yardımıyla uzun süre karıştırılıyor.
Geleneksel yöntemlerle üretilen Trabzon tereyağı, çoğunlukla kahvaltı sofralarında tüketiliyor.
Kaymağın uluslararası sıralamada üçüncü basamağa yükselmesi, coğrafi işaret tescilli manda kaymağıyla tanınan Afyonkarahisar’da sevinçle karşılandı.
Ürünün lezzet özellikleri ve üretim süreci de değerlendirmelerde öne çıkan konular arasında yer aldı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Gürler, manda sütünün kaymağın lezzeti üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Gürler, hayvanların geleneksel olarak haşhaş küspesiyle beslenmesinin sütteki yağ oranını artırdığını ve ürünün lezzetini etkilediğini belirtti.
Afyonkarahisar’da uzun yıllardır kaymak üretimi yapan isimlerden Burak Can Köse ise ürünün niteliğini, hazırlanırken herhangi bir katkı maddesi kullanılmamasına bağladı.
Köse, kaymağın süte ilave bir madde eklenmeden, yaklaşık 48 saatlik dikkatli bir üretim sürecinin ardından hazırlandığını ifade etti.
Köse ayrıca, kaymağın kalitesinde yalnızca üretim aşamasının değil, hayvanların nasıl beslendiğinin de belirleyici olduğunu vurguladı.
Hayvanların beslenmesinden ürünün hazırlanmasına kadar geçen sürecin her aşamasının son lezzet üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.