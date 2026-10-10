Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti

TasteAtlas’ın dünya çapındaki süt ürünlerini değerlendirdiği listede açıklandı. İrlanda tereyağının zirvede bulunduğu sıralamada Türkiye, ilk üçe iki ürünle girdi.

Kaynak: Haber Merkezi / DHA
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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 1

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın farklı bölgelerine özgü süt ürünlerini kapsayan yeni sıralamasını paylaştı.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 2

Ülkelerin geleneksel lezzetlerinin değerlendirildiği listede Türkiye’den iki ürün ilk üç basamakta kendine yer buldu.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 3

İrlanda tereyağı 4,5 puanla listenin ilk sırasında bulunuyor.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 4

TasteAtlas değerlendirmesinde ikinci sırayı Trabzon tereyağı aldı.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 5

Türkiye’nin geleneksel süt ürünlerinden kaymak da aynı puanla üçüncülüğe yerleşti.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 6

Böylece Türkiye, dünyanın en iyi süt ürünleri sıralamasının ilk üçüne iki farklı lezzetle girmiş oldu.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 7

Trabzon tereyağı, kentte özellikle Yakçukur bölgesiyle anılan ürünler arasında bulunuyor.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 8

Pastörize inek sütünden elde edilen krema ve tereyağı kültürleriyle hazırlanan bu lezzet, geleneksel üretim teknikleriyle şekilleniyor.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 9

Hazırlık sürecinde tereyağı soğuk suyla yıkanıyor ve ardından tahta kaşık yardımıyla uzun süre karıştırılıyor.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 10

Geleneksel yöntemlerle üretilen Trabzon tereyağı, çoğunlukla kahvaltı sofralarında tüketiliyor.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 11

Kaymağın uluslararası sıralamada üçüncü basamağa yükselmesi, coğrafi işaret tescilli manda kaymağıyla tanınan Afyonkarahisar’da sevinçle karşılandı.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 12

Ürünün lezzet özellikleri ve üretim süreci de değerlendirmelerde öne çıkan konular arasında yer aldı.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 13

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Gürler, manda sütünün kaymağın lezzeti üzerindeki etkisine dikkat çekti.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 14

Gürler, hayvanların geleneksel olarak haşhaş küspesiyle beslenmesinin sütteki yağ oranını artırdığını ve ürünün lezzetini etkilediğini belirtti.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 15

Afyonkarahisar’da uzun yıllardır kaymak üretimi yapan isimlerden Burak Can Köse ise ürünün niteliğini, hazırlanırken herhangi bir katkı maddesi kullanılmamasına bağladı.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 16

Köse, kaymağın süte ilave bir madde eklenmeden, yaklaşık 48 saatlik dikkatli bir üretim sürecinin ardından hazırlandığını ifade etti.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 17

Köse ayrıca, kaymağın kalitesinde yalnızca üretim aşamasının değil, hayvanların nasıl beslendiğinin de belirleyici olduğunu vurguladı.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: İlk 3 sırada 2 Türk lezzeti - Resim: 18

Hayvanların beslenmesinden ürünün hazırlanmasına kadar geçen sürecin her aşamasının son lezzet üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

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