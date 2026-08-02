Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan 2027 yılı "Best Student Cities" çalışması; üniversite kalitesi, mezunların iş bulma potansiyeli, yaşam maliyeti, öğrenci çeşitliliği ve öğrencilerin şehirle ilgili görüşleri dikkate alınarak tamamlandı.
Dünyanın en iyi öğrenci şehirleri belli oldu: Türkiye’den 2 şehir ilk 100’e girdi
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, merakla beklenen "En İyi Öğrenci Şehirleri 2027" (Best Student Cities) araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Üniversite adaylarının ve akademisyenlerin yakından takip ettiği dev listede Türkiye’yi gururlandıran iki büyükşehir ilk 100'e girdi.Cemile Kurel
Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, merakla beklenen "En İyi Öğrenci Şehirleri 2027" (Best Student Cities) araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Üniversite adaylarının ve akademisyenlerin yakından takip ettiği dev listede Türkiye’yi gururlandıran iki büyükşehir ilk 100 arasına adını yazdırdı.
Asya ve Avrupa şehirlerinin zirveyi zorladığı listede Seul birinci sıraya yerleşirken, İstanbul ve Ankara’nın aldığı puanlar dikkat çekti. İşte dünyanın en iyi öğrenci şehirlerinin tüm detayları...
Dünyanın dört bir yanından yüzlerce şehrin yarıştığı araştırmada Güney Kore'nin başkenti Seul dünyanın 1 numaralı öğrenci şehri unvanını kazandı. Zirveyi takip eden diğer dev şehirler ise sırasıyla Tokyo, Londra, Melbourne ve Münih oldu.
İstanbul 65. Sıradan Listeye Girdi: İşte Detaylı Puan Kartı
Türkiye'nin metropolü İstanbul, köklü üniversiteleri ve öğrencilere sunduğu kültürel imkanlarla 70,2 toplam puan elde ederek listenin 65. sırasında yer buldu. İstanbul'un alt kategorilerde topladığı puanlar şu şekilde gerçekleşti:
İşveren Aktivitesi: 68
Arzu Edilebilirlik: 63,1
Öğrenci Çeşitliliği: 59,2
Üniversite Sıralamaları: 51,9
· Erişilebilirlik (Yaşam Maliyeti): 42,1
Başkent Ankara Da İlk 100’de
Türkiye’yi listede temsil eden diğer şehir olan Ankara, güçlü akademik kadrosu ve öğrenci dostu yapısıyla 62,1 puan alarak 90. sırada yer aldı. Başkentin öne çıkan kategori puanları ise şöyle sıralandı:
İşveren Aktivitesi: 62,5
Öğrenci Görüşü: 58,9
Arzu Edilebilirlik: 52,8
Öğrenci Çeşitliliği: 45,3
QS'in yayımladığı bu prestijli liste, hem İstanbul'un hem de Ankara'nın uluslararası öğrenci hareketliliğinde küresel birer çekim merkezi olmaya devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.