Dünyanın en iyi keskin nişancı birlikleri sıralaması güncellendi. Geçtiğimiz yıllarda da üst sıralarda yer alan Türkiye, bu yıl da listede dikkat çekici bir konumda yer aldı.
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı
Dünyanın en iyi keskin nişancı birlikleri sıralaması güncellendi. Türkiye, sahadaki operasyonel tecrübesi ve “saf harp gerçekliği” vurgusuyla bu yıl da listede üst sıralarda yer aldı. Derlenen listede birçok ülkenin özel kuvvetleri performans kriterlerine göre değerlendirildi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Türk askerinin sahadaki tecrübesine vurgu yapılan değerlendirmede, “saf harp gerçekliği” ve operasyonel deneyim öne çıkarıldı.
Sabah'ın derlediği listede birçok ülkenin özel kuvvetleri yer alırken, teknik ekipman, operasyonel kabiliyet ve sahadaki başarı kriterleri sıralamada belirleyici oldu.
İLK 10 ÜLKE VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
10. Hollanda (KCT)
Özel kuvvetler düzeyinde katıldıkları uluslararası yarışmalarda istikrarlı performans gösteren KCT, kıyı operasyonları ve hareketli deniz platformlarından yapılan atış kabiliyetiyle öne çıkıyor.
9. Finlandiya
Aşırı soğuk iklim koşullarında uzmanlaşan Finlandiya, -40°C’ye kadar dayanıklı ekipmanlar ve “beyaz ölüm” olarak bilinen kamuflaj taktikleriyle dikkat çekiyor.
8. Letonya
Ormanlık arazide vur-kaç taktikleri ve susturucu sistemlerle sessiz operasyon kabiliyetiyle listede yer aldı.
7. Norveç
Fiyort ve dağlık arazilerde yüksek irtifa atış kabiliyeti ve gelişmiş balistik hesaplama sistemleriyle öne çıkıyor.
6. Kanada (JTF2)
Uzun mesafe isabet rekorları ve ağır kalibreli keskin nişancı sistemleriyle dikkat çekiyor.
5. Birleşik Krallık (SAS)
Derin sızma operasyonları ve uzun süreli gizli görev kabiliyetiyle bilinen SAS, elit birlikler arasında yer alıyor.
4. Fransa (GIGN ve özel kuvvetler)
Kentsel operasyonlar ve rehine kurtarma senaryolarında yüksek hassasiyetli atış kabiliyetiyle öne çıkıyor.
3. Amerika Birleşik Devletleri
Dijital savaş ağı entegrasyonu, uydu destekli hedefleme sistemleri ve gelişmiş akıllı dürbün teknolojileriyle listede üst sıralarda yer aldı.
2. Türkiye (Özel Kuvvetler & JÖH)
Sahadaki gerçek operasyon tecrübesine vurgu yapılan değerlendirmede Türkiye, simülasyon değil gerçek muharebe ortamında kazanılan tecrübesiyle öne çıkarıldı. Yerli üretim keskin nişancı tüfekleri ve elektro-optik sistemlerin kullanımı dikkat çekti.
1. Rusya (Spetsnaz)
Zorlu coğrafyalara uyum, ileri sızma kabiliyeti ve topçu birlikleriyle entegrasyon yeteneği sayesinde listenin zirvesinde yer aldı.