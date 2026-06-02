Yeniçağ Gazetesi
02 Haziran 2026 Salı
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı

Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı

Dünyanın en iyi keskin nişancı birlikleri sıralaması güncellendi. Türkiye, sahadaki operasyonel tecrübesi ve “saf harp gerçekliği” vurgusuyla bu yıl da listede üst sıralarda yer aldı. Derlenen listede birçok ülkenin özel kuvvetleri performans kriterlerine göre değerlendirildi.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 1

Dünyanın en iyi keskin nişancı birlikleri sıralaması güncellendi. Geçtiğimiz yıllarda da üst sıralarda yer alan Türkiye, bu yıl da listede dikkat çekici bir konumda yer aldı.

1 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 2

Türk askerinin sahadaki tecrübesine vurgu yapılan değerlendirmede, “saf harp gerçekliği” ve operasyonel deneyim öne çıkarıldı.

2 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 3

Sabah'ın derlediği listede birçok ülkenin özel kuvvetleri yer alırken, teknik ekipman, operasyonel kabiliyet ve sahadaki başarı kriterleri sıralamada belirleyici oldu.

3 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 4

İLK 10 ÜLKE VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

10. Hollanda (KCT)
Özel kuvvetler düzeyinde katıldıkları uluslararası yarışmalarda istikrarlı performans gösteren KCT, kıyı operasyonları ve hareketli deniz platformlarından yapılan atış kabiliyetiyle öne çıkıyor.

4 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 5

9. Finlandiya
Aşırı soğuk iklim koşullarında uzmanlaşan Finlandiya, -40°C’ye kadar dayanıklı ekipmanlar ve “beyaz ölüm” olarak bilinen kamuflaj taktikleriyle dikkat çekiyor.

5 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 6

8. Letonya
Ormanlık arazide vur-kaç taktikleri ve susturucu sistemlerle sessiz operasyon kabiliyetiyle listede yer aldı.

6 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 7

7. Norveç
Fiyort ve dağlık arazilerde yüksek irtifa atış kabiliyeti ve gelişmiş balistik hesaplama sistemleriyle öne çıkıyor.

7 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 8

6. Kanada (JTF2)
Uzun mesafe isabet rekorları ve ağır kalibreli keskin nişancı sistemleriyle dikkat çekiyor.

8 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 9

5. Birleşik Krallık (SAS)
Derin sızma operasyonları ve uzun süreli gizli görev kabiliyetiyle bilinen SAS, elit birlikler arasında yer alıyor.

9 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 10

4. Fransa (GIGN ve özel kuvvetler)
Kentsel operasyonlar ve rehine kurtarma senaryolarında yüksek hassasiyetli atış kabiliyetiyle öne çıkıyor.

10 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 11

3. Amerika Birleşik Devletleri
Dijital savaş ağı entegrasyonu, uydu destekli hedefleme sistemleri ve gelişmiş akıllı dürbün teknolojileriyle listede üst sıralarda yer aldı.

11 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 12

2. Türkiye (Özel Kuvvetler & JÖH)
Sahadaki gerçek operasyon tecrübesine vurgu yapılan değerlendirmede Türkiye, simülasyon değil gerçek muharebe ortamında kazanılan tecrübesiyle öne çıkarıldı. Yerli üretim keskin nişancı tüfekleri ve elektro-optik sistemlerin kullanımı dikkat çekti.

12 13
Dünyanın en iyi keskin nişancıları belli oldu: Türk askeri listede gururlandırdı - Resim: 13

1. Rusya (Spetsnaz)
Zorlu coğrafyalara uyum, ileri sızma kabiliyeti ve topçu birlikleriyle entegrasyon yeteneği sayesinde listenin zirvesinde yer aldı.

13 13
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro