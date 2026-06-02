Dünyanın en iyi kahveleri belli oldu: Türk kahvesinin sırası şaşırttı

TasteAtlas, 2026 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi Kahveleri" listesini yayımladı. Kahve tutkunlarının yakından takip ettiği sıralamada dikkat çeken gelişme, Türk kahvesinin dünya çapındaki güçlü yükselişi oldu.

Cemile Kurel
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yüzyıllardır kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan Türk kahvesi, bu yılki değerlendirmede birçok ünlü kahve türünü geride bırakarak adından söz ettirdi. Özellikle İtalya'nın simgelerinden biri olarak kabul edilen espressoyu geride bırakması, gastronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Yaklaşık 500 yıllık geçmişiyle yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda köklü bir kültürel miras olarak görülen Türk kahvesi, kendine özgü hazırlanış yöntemi, yoğun aroması ve geleneksel sunumuyla uluslararası beğeni toplamaya devam ediyor.

Peki TasteAtlas'ın son listesinde Türk kahvesi kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en iyi kahvelerinin sıralandığı listenin öne çıkan detayları...

65) Caffè Leccese

64) Caffè napoletano

63) Caffè alla nocciola

62) Kopi terbalik

61) Biedermeier Kaffee

60) Café Touba

59) Capo in B

58) Espresso Romano

57) Barbajada

56) Caffè breve

55) Blanco y negro

54) Kopi joss

53) Syrian coffee

52) Franziskaner

51) Kopi ginseng (Ginseng coffee)

50) Kona coffee

49) Café del tiempo

48) Red Eye Coffee

47) Vietnamese Yogurt Coffee

46) Espressino

45) Caffè Americano

44) Mazagran

43) Yuanyang (Coffee with Tea)

42) Café con miel

41) Kopi tubruk

40) Kapuziner

39) Lungo

38) Long Black

37) Marocchino

36) Dalgona coffee

35) Kopi luwak

34) Cafetière (French press)

33) Coffee Raf

32) Einspänner

31) Café au lait (New Orleans)

30) Caffè mocha

29) Café au lait

28) Ipoh White Coffee

27) Wiener melange

26) Shakerato

25) Caffè moka

24) Café bombón

23) Bicerin

22) Indian filter coffee

21) Galão

20) Cortado

19) Ca phe trung (Egg Coffee)

18) Macchiato

17) Flat White

16) Arabic Coffee

15) Frappé coffee

14) Bosanska kahva

13) Ghahwa (Saudi coffee)

12) Café de Olla

11) Eiskaffee

10) TÜRK KAHVESİ (TURKİSH COFFEE)

Dünya devlerini dize getiren asırlık lezzetimiz Türk kahvesi, TasteAtlas 2026 sıralamasında gurur tablomuz olarak karşımıza çıkıyor! İncecik çekilen çekirdeklerin bakır cezvede ağır ağır pişmesiyle elde edilen o eşsiz köpük ve damakta iz bırakan telve, küresel gastronomi uzmanlarını bir kez daha büyüledi.

DÜNYANIN EN SAYGIN LEZZETLERİ ARASINDA

Sadece sıradan bir içecek değil; lokumu, suyu ve kendine has ritüeliyle eksiksiz bir kültür şöleni sunan milli kahvemiz, dünyadaki en saygın lezzetler arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Geleneksel aroması ve benzersiz sunumuyla bu eşsiz mirası yudumlamak, her kahve tutkunu için mutlaka yaşanması gereken paha biçilemez bir deneyim.

9) Espresso

8) Vietnamese Coffee

7) Ristretto

6) Caffè latte

5) Freddo cappuccino

4) Cappuccino

3) Vietnamese Iced Coffee

2) Espresso freddo

1) Café Cubano

Kaynak: Haber Merkezi
