Yüzyıllardır kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan Türk kahvesi, bu yılki değerlendirmede birçok ünlü kahve türünü geride bırakarak adından söz ettirdi. Özellikle İtalya'nın simgelerinden biri olarak kabul edilen espressoyu geride bırakması, gastronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Dünyanın en iyi kahveleri belli oldu: Türk kahvesinin sırası şaşırttı
TasteAtlas, 2026 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi Kahveleri" listesini yayımladı. Kahve tutkunlarının yakından takip ettiği sıralamada dikkat çeken gelişme, Türk kahvesinin dünya çapındaki güçlü yükselişi oldu.Derleyen: Cemile Kurel
Yaklaşık 500 yıllık geçmişiyle yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda köklü bir kültürel miras olarak görülen Türk kahvesi, kendine özgü hazırlanış yöntemi, yoğun aroması ve geleneksel sunumuyla uluslararası beğeni toplamaya devam ediyor.
Peki TasteAtlas'ın son listesinde Türk kahvesi kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en iyi kahvelerinin sıralandığı listenin öne çıkan detayları...
65) Caffè Leccese
64) Caffè napoletano
63) Caffè alla nocciola
62) Kopi terbalik
61) Biedermeier Kaffee
60) Café Touba
59) Capo in B
58) Espresso Romano
57) Barbajada
56) Caffè breve
55) Blanco y negro
54) Kopi joss
53) Syrian coffee
52) Franziskaner
51) Kopi ginseng (Ginseng coffee)
50) Kona coffee
49) Café del tiempo
48) Red Eye Coffee
47) Vietnamese Yogurt Coffee
46) Espressino
45) Caffè Americano
44) Mazagran
43) Yuanyang (Coffee with Tea)
42) Café con miel
41) Kopi tubruk
40) Kapuziner
39) Lungo
38) Long Black
37) Marocchino
36) Dalgona coffee
35) Kopi luwak
34) Cafetière (French press)
33) Coffee Raf
32) Einspänner
31) Café au lait (New Orleans)
30) Caffè mocha
29) Café au lait
28) Ipoh White Coffee
27) Wiener melange
26) Shakerato
25) Caffè moka
24) Café bombón
23) Bicerin
22) Indian filter coffee
21) Galão
20) Cortado
19) Ca phe trung (Egg Coffee)
18) Macchiato
17) Flat White
16) Arabic Coffee
15) Frappé coffee
14) Bosanska kahva
13) Ghahwa (Saudi coffee)
12) Café de Olla
11) Eiskaffee
10) TÜRK KAHVESİ (TURKİSH COFFEE)
Dünya devlerini dize getiren asırlık lezzetimiz Türk kahvesi, TasteAtlas 2026 sıralamasında gurur tablomuz olarak karşımıza çıkıyor! İncecik çekilen çekirdeklerin bakır cezvede ağır ağır pişmesiyle elde edilen o eşsiz köpük ve damakta iz bırakan telve, küresel gastronomi uzmanlarını bir kez daha büyüledi.
DÜNYANIN EN SAYGIN LEZZETLERİ ARASINDA
Sadece sıradan bir içecek değil; lokumu, suyu ve kendine has ritüeliyle eksiksiz bir kültür şöleni sunan milli kahvemiz, dünyadaki en saygın lezzetler arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Geleneksel aroması ve benzersiz sunumuyla bu eşsiz mirası yudumlamak, her kahve tutkunu için mutlaka yaşanması gereken paha biçilemez bir deneyim.
9) Espresso
8) Vietnamese Coffee
7) Ristretto
6) Caffè latte
5) Freddo cappuccino
4) Cappuccino
3) Vietnamese Iced Coffee
2) Espresso freddo
1) Café Cubano