Havacılık sektörünün önemli organizasyonlarından Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri, Londra'daki Langham Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin değerlendirildiği 2026 yılı sonuçları açıklandı. Yolcu deneyimlerinden hizmet kalitesine kadar birçok kriterin dikkate alındığı araştırmada dünyanın farklı bölgelerinden şirketler yer aldı.Kaynak: Diğer
Dünya genelindeki yolcuların katıldığı müşteri memnuniyeti araştırmasının sonuçlarına göre hazırlanan 2026 sıralamasında hava yolu şirketleri hizmet kalitesi ve yolcu deneyimleri doğrultusunda değerlendirildi.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 20 HAVA YOLU
Skytrax'ın 2026 dünya sıralaması şöyle:
1. Singapore Airlines
2. Qatar Airways
3. Cathay Pacific Airways
4. All Nippon Airways
5. Turkish Airlines
6. Emirates
7. Air France
8. Hainan Airlines
9. Japan Airlines
10. Korean Air
11. EVA Air
12. Qantas Airways
13. STARLUX Airlines
14. Lufthansa
15. Saudi Arabian Airlines
16. Iberia
17. Air Canada
18. Virgin Atlantic
19. Swiss International Air Lines
20. Thai Airways
DÜŞÜK MALİYETLİ HAVA YOLLARINDA ZİRVE DE BELLİ OLDU
Düşük maliyetli hava yolu şirketleri kategorisinde AirAsia ilk sırada yer aldı. AirAsia'yı sırasıyla Scoot, Vueling, Eurowings ve Iberia Express takip etti.
Ödüllerde farklı hizmet kategorilerinde de kazananlar açıklandı. Qatar Airways, Orta Doğu'nun en iyi hava yolu seçilirken business class, uçak içi Wi-Fi ve business class lounge kategorilerinde de ödüle layık görüldü.
Cathay Pacific kabin ekibi ve first class lounge kategorilerinde öne çıkarken, Air France en iyi first class, EVA Air ise en iyi premium ekonomi ödülünün sahibi oldu.
TÜRK HAVA YOLLARI DÜNYADA 5'İNCİ
Türk Hava Yolları (THY), 2026 sıralamasında dünyanın en iyi 5'inci hava yolu şirketi oldu. THY'nin ardından Dubai merkezli Emirates 6'ncı sırada yer aldı.
Bölgesel değerlendirmede ise Türk Hava Yolları, Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçildi.