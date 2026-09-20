Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu

Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu

Dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin değerlendirildiği 2026 yılı sonuçları açıklandı. Yolcu deneyimlerinden hizmet kalitesine kadar birçok kriterin dikkate alındığı araştırmada dünyanın farklı bölgelerinden şirketler yer aldı.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 1

Havacılık sektörünün önemli organizasyonlarından Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri, Londra'daki Langham Hotel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 2

Dünya genelindeki yolcuların katıldığı müşteri memnuniyeti araştırmasının sonuçlarına göre hazırlanan 2026 sıralamasında hava yolu şirketleri hizmet kalitesi ve yolcu deneyimleri doğrultusunda değerlendirildi.

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 3

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 20 HAVA YOLU


Skytrax'ın 2026 dünya sıralaması şöyle:

1. Singapore Airlines

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 4

2. Qatar Airways

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 5

3. Cathay Pacific Airways

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 6

4. All Nippon Airways

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 7

5. Turkish Airlines

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 8

6. Emirates

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 9

7. Air France

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 10

8. Hainan Airlines

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 11

9. Japan Airlines

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 12

10. Korean Air

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 13

11. EVA Air
12. Qantas Airways
13. STARLUX Airlines
14. Lufthansa
15. Saudi Arabian Airlines
16. Iberia
17. Air Canada
18. Virgin Atlantic
19. Swiss International Air Lines
20. Thai Airways

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 14

DÜŞÜK MALİYETLİ HAVA YOLLARINDA ZİRVE DE BELLİ OLDU

Düşük maliyetli hava yolu şirketleri kategorisinde AirAsia ilk sırada yer aldı. AirAsia'yı sırasıyla Scoot, Vueling, Eurowings ve Iberia Express takip etti.

Ödüllerde farklı hizmet kategorilerinde de kazananlar açıklandı. Qatar Airways, Orta Doğu'nun en iyi hava yolu seçilirken business class, uçak içi Wi-Fi ve business class lounge kategorilerinde de ödüle layık görüldü.

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 15

Cathay Pacific kabin ekibi ve first class lounge kategorilerinde öne çıkarken, Air France en iyi first class, EVA Air ise en iyi premium ekonomi ödülünün sahibi oldu.

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Dünyanın en iyi hava yolu şirketleri belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu - Resim: 16

TÜRK HAVA YOLLARI DÜNYADA 5'İNCİ

Türk Hava Yolları (THY), 2026 sıralamasında dünyanın en iyi 5'inci hava yolu şirketi oldu. THY'nin ardından Dubai merkezli Emirates 6'ncı sırada yer aldı.

Bölgesel değerlendirmede ise Türk Hava Yolları, Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçildi.

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