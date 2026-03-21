Dünyanın en çok konuşulan gastronomi rehberi TasteAtlas, yeni yayınladığı sıralamada baklava çeşitlerini mercek altına aldı. Toplam 18 çeşit arasında Türkiye'nin 9 geleneksel lezzeti zirveye damga vururken, Gaziantep baklavası ve diğer Türk tatlılarının performansı merak konusu oldu. İşte detaylar ve kazananlar...
Dünyanın en iyi 18 baklavası belli oldu: Türk baklavası devleri ezip geçti
Gastronomi platformu TasteAtlas, beklenen "dünyanın en iyi baklava çeşitleri" listesini duyurdu. 18 sıralamadan oluşan bu kapsamlı listede, Türkiye tam 9 farklı baklava çeşidiyle öne çıkarak uluslararası rakiplerini geride bıraktı ve listenin büyük bölümünü domine etti.
18. Bakalawa bil jibna - LİBYA
17. Taj al malek - SURİYE
16. Vişneli baklava - TÜRKİYE
15. Asawer - LÜBNAN
14. Bukaj baklava - LÜBNAN
13. Basma- LÜBNAN
12. Faysalieh - LÜBNAN
11. Sütlü nuriye - TÜRKİYE
10. Güllaç - TÜRKİYE
9. Ružice - BOSNA HERSEK
8.Ballourieh - SURİYE
7. Asabi - LÜBNAN
6. Kestaneli baklava - TÜRKİYE
5. Bülbül yuvası - TÜRKİYE
4. Burma kadayıf - TÜRKİYE
3. Şöbiyet - TÜRKİYE
2. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE
1. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE
