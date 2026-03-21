E-Gazete
Dünyanın en iyi 18 baklavası belli oldu: Türk baklavası devleri ezip geçti

Gastronomi platformu TasteAtlas, beklenen "dünyanın en iyi baklava çeşitleri" listesini duyurdu. 18 sıralamadan oluşan bu kapsamlı listede, Türkiye tam 9 farklı baklava çeşidiyle öne çıkarak uluslararası rakiplerini geride bıraktı ve listenin büyük bölümünü domine etti.

Dünyanın en çok konuşulan gastronomi rehberi TasteAtlas, yeni yayınladığı sıralamada baklava çeşitlerini mercek altına aldı. Toplam 18 çeşit arasında Türkiye'nin 9 geleneksel lezzeti zirveye damga vururken, Gaziantep baklavası ve diğer Türk tatlılarının performansı merak konusu oldu. İşte detaylar ve kazananlar...

18. Bakalawa bil jibna - LİBYA

17. Taj al malek - SURİYE

16. Vişneli baklava - TÜRKİYE

15. Asawer - LÜBNAN

14. Bukaj baklava - LÜBNAN

13. Basma- LÜBNAN

12. Faysalieh - LÜBNAN

11. Sütlü nuriye - TÜRKİYE

10. Güllaç - TÜRKİYE

9. Ružice - BOSNA HERSEK

8.Ballourieh - SURİYE

7. Asabi - LÜBNAN

6. Kestaneli baklava - TÜRKİYE

5. Bülbül yuvası - TÜRKİYE

4. Burma kadayıf - TÜRKİYE

3. Şöbiyet - TÜRKİYE

2. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

1. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

