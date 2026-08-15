Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en ateşli taraftar gruplarını sıraladı. Atmosfer, tribün kültürü, koreografiler, deplasman desteği ve maç günü oluşturulan ambiyans gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan listede Avrupa ve Güney Amerika'nın köklü kulüpleri öne çıktı.
Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu
Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en ateşli taraftar gruplarını sıraladı. İlk 15'e Avrupa ve Güney Amerika'nın dev kulüpleri girerken, Süper Lig'den üç temsilci de listede kendine yer buldu. İşte dünyanın en ateşli ilk 15 taraftar grubu...Kaynak: Diğer
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Süper Lig'den üç büyük kulüp de ilk 15 içerisinde yer alırken, sıralamadaki yerleri dikkat çekti.
İşte dünyanın en ateşli ilk 15 taraftar grubu:
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15. Liverpool
3 17
14. Boca Juniors
4 17
13. Beşiktaş
5 17
12. Celtic
6 17
11. Borussia Dortmund
7 17
10. Fenerbahçe
8 17
9. Kızılyıldız
9 17
8. River Plate
10 17
7. Marsilya
11 17
6. Sparta Prag
12 17
5. AC Milan
13 17
4. Galatasaray
14 17
3- Dinamo Zagreb
15 17
2- Hajduk Split
16 17
1- Legia Varşova
17 17