Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en ateşli taraftar gruplarını sıraladı. Atmosfer, tribün kültürü, koreografiler, deplasman desteği ve maç günü oluşturulan ambiyans gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan listede Avrupa ve Güney Amerika'nın köklü kulüpleri öne çıktı.