Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu

Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en ateşli taraftar gruplarını sıraladı. İlk 15'e Avrupa ve Güney Amerika'nın dev kulüpleri girerken, Süper Lig'den üç temsilci de listede kendine yer buldu. İşte dünyanın en ateşli ilk 15 taraftar grubu...

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 1

Yapay zeka ChatGPT, dünya futbolunun en ateşli taraftar gruplarını sıraladı. Atmosfer, tribün kültürü, koreografiler, deplasman desteği ve maç günü oluşturulan ambiyans gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan listede Avrupa ve Güney Amerika'nın köklü kulüpleri öne çıktı.

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Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 2

Süper Lig'den üç büyük kulüp de ilk 15 içerisinde yer alırken, sıralamadaki yerleri dikkat çekti.

İşte dünyanın en ateşli ilk 15 taraftar grubu:

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Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 3

15. Liverpool

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Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 4

14. Boca Juniors

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Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 5

13. Beşiktaş

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Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 6

12. Celtic

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Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 7

11. Borussia Dortmund

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Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 8

10. Fenerbahçe

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Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 9

9. Kızılyıldız

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Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 10

8. River Plate

10 17
Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 11

7. Marsilya

11 17
Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 12

6. Sparta Prag

12 17
Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 13

5. AC Milan

13 17
Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 14

4. Galatasaray

14 17
Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 15

3- Dinamo Zagreb

15 17
Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 16

2- Hajduk Split

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Dünyanın en iyi 15 futbol taraftarı açıklandı: Türk takımları damga vurdu - Resim: 17

1- Legia Varşova

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