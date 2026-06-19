Dünyanın en ilginç yeme içme kültürüne sahip 10 ülkesi

9. ETİYOPYA : ORTAK SOFRA GELENEĞİ

Etiyopya'da yemekler genellikle büyük bir tepside servis ediliyor ve aile bireyleri aynı sofrayı paylaşıyor. İnce ve ekşi mayalı "injera" ekmeği hem tabak hem de çatal görevi görüyor. Bu gelenek, toplumsal dayanışmanın sembolü olarak kabul ediliyor.