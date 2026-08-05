Sadece 627 kişinin yaşadığı Bibury'de park yasağını ihlal eden sürücüler nedeniyle kesilen cezalar adeta yeni bir gelir kapısına dönüştü.
Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor
Forbes tarafından "dünyanın en güzel köyü" seçilen İngiltere'nin Bibury köyü, turist akınıyla bambaşka bir sorunla karşı karşıya kaldı. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan köyde otopark krizi büyürken, kesilen park cezaları belediyeye on binlerce sterlin gelir sağladı.Kaynak: Diğer
CEZA SAYISI 6 YILDA KATLANDI
Mynet'in haberine göre, Gloucestershire İl Meclisi verilerine göre, 2019 yılında yalnızca 28 park cezası kesilirken bu sayı 2025'te 651'e yükseldi.
Her ihlal için uygulanan 70 sterlinlik ceza, iki hafta içinde ödenmesi halinde 35 sterline düşüyor.
Buna rağmen belediyenin yalnızca bir yılda park cezalarından elde ettiği gelir 45 bin 570 sterline ulaştı.
HAFTA SONLARI TAM BİR KABUSA DÖNÜŞTÜ
Bibury Köy Temsilcisi Mr. Chapman, özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluğun köy halkının günlük yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.
Turistlerin araçlarını çift sarı çizgilere, kaldırımlara ve evlerin önüne park ettiğini belirten Chapman, bunun acil durum araçlarının geçişini zorlaştırdığını ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.
Geçtiğimiz yıl yaşanan bir park tartışmasında bir kişinin ayağının aracın altında kaldığı, son olarak ise bir sürücünün aracını kaldırması istenince ev sahibine hakaret ettiği bildirildi.
ÜCRETLİ PARK DÖNEMİ BAŞLIYOR
Artan yoğunluk nedeniyle belediye yeni bir uygulama için hazırlık yapıyor.
Plana göre köy merkezindeki 24 yol kenarı park alanı ücretli hale getirilecek.
Masadaki seçenekler arasında Mart-Ekim döneminde iki saatlik park için 7 sterlin ya da 6 sterlinlik alternatif ücret modeli bulunuyor.
Belediye, yeni sistemle yıllık 218 bin sterline kadar gelir elde etmeyi hedefliyor.
HEM KÖY KORUNACAK HEM YOĞUNLUK AZALTILACAK
Yetkililer, daha önce otobüs parkı olarak kullanılan yaya alanını kalıcı hale getirmeyi ve köy dışındaki yeni otopark alanlarıyla araç yoğunluğunu azaltmayı planlıyor.
Gloucestershire İl Meclisi Başkanı Lisa Spivey ise amaçlarının Bibury'nin eşsiz doğal ve tarihi dokusunu korurken hem köy halkını hem de turizmden geçimini sağlayan işletmeleri desteklemek olduğunu söyledi.