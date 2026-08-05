Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor

Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor

Forbes tarafından "dünyanın en güzel köyü" seçilen İngiltere'nin Bibury köyü, turist akınıyla bambaşka bir sorunla karşı karşıya kaldı. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan köyde otopark krizi büyürken, kesilen park cezaları belediyeye on binlerce sterlin gelir sağladı.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 1

Sadece 627 kişinin yaşadığı Bibury'de park yasağını ihlal eden sürücüler nedeniyle kesilen cezalar adeta yeni bir gelir kapısına dönüştü.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 2

CEZA SAYISI 6 YILDA KATLANDI

Mynet'in haberine göre, Gloucestershire İl Meclisi verilerine göre, 2019 yılında yalnızca 28 park cezası kesilirken bu sayı 2025'te 651'e yükseldi.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 3

Her ihlal için uygulanan 70 sterlinlik ceza, iki hafta içinde ödenmesi halinde 35 sterline düşüyor.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 4

Buna rağmen belediyenin yalnızca bir yılda park cezalarından elde ettiği gelir 45 bin 570 sterline ulaştı.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 5

HAFTA SONLARI TAM BİR KABUSA DÖNÜŞTÜ

Bibury Köy Temsilcisi Mr. Chapman, özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluğun köy halkının günlük yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 6

Turistlerin araçlarını çift sarı çizgilere, kaldırımlara ve evlerin önüne park ettiğini belirten Chapman, bunun acil durum araçlarının geçişini zorlaştırdığını ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 7

Geçtiğimiz yıl yaşanan bir park tartışmasında bir kişinin ayağının aracın altında kaldığı, son olarak ise bir sürücünün aracını kaldırması istenince ev sahibine hakaret ettiği bildirildi.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 8

ÜCRETLİ PARK DÖNEMİ BAŞLIYOR

Artan yoğunluk nedeniyle belediye yeni bir uygulama için hazırlık yapıyor.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 9

Plana göre köy merkezindeki 24 yol kenarı park alanı ücretli hale getirilecek.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 10

Masadaki seçenekler arasında Mart-Ekim döneminde iki saatlik park için 7 sterlin ya da 6 sterlinlik alternatif ücret modeli bulunuyor.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 11

Belediye, yeni sistemle yıllık 218 bin sterline kadar gelir elde etmeyi hedefliyor.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 12

HEM KÖY KORUNACAK HEM YOĞUNLUK AZALTILACAK

Yetkililer, daha önce otobüs parkı olarak kullanılan yaya alanını kalıcı hale getirmeyi ve köy dışındaki yeni otopark alanlarıyla araç yoğunluğunu azaltmayı planlıyor.

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Dünyanın en güzel köyündeki yasak servete dönüştü: Her gün para yağıyor - Resim: 13

Gloucestershire İl Meclisi Başkanı Lisa Spivey ise amaçlarının Bibury'nin eşsiz doğal ve tarihi dokusunu korurken hem köy halkını hem de turizmden geçimini sağlayan işletmeleri desteklemek olduğunu söyledi.

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