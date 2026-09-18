Uluslararası veri platformu Numbeo'nun 2026 Güvenlik Endeksi sonuçları açıklandı. Kullanıcıların suç algısına ilişkin yanıtlarından oluşturulan endekste dünyanın farklı noktalarındaki şehirler güvenlik puanlarına göre sıralandı.
Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede
Numbeo'nun 2026 Güvenlik Endeksi sonuçları açıklandı. Dünya genelinde zirvenin el değiştirdiği listede Türkiye'den 5 şehir kendine yer buldu. Türkiye'nin en güvenli şehri ise sıralamadaki yeriyle dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Listenin zirvesinde 89,2 puanla Çin'in Qingdao şehri yer aldı. Qingdao'yu 88,9 puanla Abu Dhabi takip ederken Doha ve Sharjah 84,5'er puanla üst sıralarda kendilerine yer buldu.
DÜNYANIN EN GÜVENLİ 5 ŞEHRİ
Qingdao (Çin) – 89,2
Abu Dhabi (BAE) – 88,9
Doha (Katar) – 84,5
Sharjah (BAE) – 84,5
Dubai (BAE) – 83,9
TÜRKİYE'DEN 5 ŞEHİR LİSTEYE GİRDİ
Türkiye'den sıralamaya giren şehirler arasında en yüksek güvenlik puanını Bursa aldı.
TÜRKİYE ŞEHİRLERİNİN GÜVENLİK SIRALAMASI
Bursa: 71,3 puan – Dünya 69.'su
Antalya: 70,7 puan – Dünya 71.'si
İzmir: 66,8 puan – Dünya 93.'sü
Ankara: 60,5 puan – Dünya 136.'sı
İstanbul: 52,0 puan – Dünya 171.'si
Ülke bazındaki güvenlik endeksinde ise Andorra 86,5 puanla ilk sırada, Birleşik Arap Emirlikleri 86,4 puanla ikinci sırada yer aldı. Kaynak haberde aktarılan verilere göre Türkiye, 58,5 puanla 61. sırada bulunuyor.
Numbeo'nun endeksinin resmi suç istatistiklerinden ziyade site kullanıcılarının anket yanıtları ve güvenlik algılarına dayandığını da belirtmek gerekiyor.