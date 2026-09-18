Yeniçağ Gazetesi
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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede

Numbeo'nun 2026 Güvenlik Endeksi sonuçları açıklandı. Dünya genelinde zirvenin el değiştirdiği listede Türkiye'den 5 şehir kendine yer buldu. Türkiye'nin en güvenli şehri ise sıralamadaki yeriyle dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 1

Uluslararası veri platformu Numbeo'nun 2026 Güvenlik Endeksi sonuçları açıklandı. Kullanıcıların suç algısına ilişkin yanıtlarından oluşturulan endekste dünyanın farklı noktalarındaki şehirler güvenlik puanlarına göre sıralandı.

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 2

Listenin zirvesinde 89,2 puanla Çin'in Qingdao şehri yer aldı. Qingdao'yu 88,9 puanla Abu Dhabi takip ederken Doha ve Sharjah 84,5'er puanla üst sıralarda kendilerine yer buldu.

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 3

DÜNYANIN EN GÜVENLİ 5 ŞEHRİ

Qingdao (Çin) – 89,2

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 4

Abu Dhabi (BAE) – 88,9

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 5

Doha (Katar) – 84,5

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 6

Sharjah (BAE) – 84,5

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 7

Dubai (BAE) – 83,9

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 8

TÜRKİYE'DEN 5 ŞEHİR LİSTEYE GİRDİ

Türkiye'den sıralamaya giren şehirler arasında en yüksek güvenlik puanını Bursa aldı.

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 9

TÜRKİYE ŞEHİRLERİNİN GÜVENLİK SIRALAMASI
Bursa: 71,3 puan – Dünya 69.'su

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 10

Antalya: 70,7 puan – Dünya 71.'si

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 11

İzmir: 66,8 puan – Dünya 93.'sü

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 12

Ankara: 60,5 puan – Dünya 136.'sı

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 13

İstanbul: 52,0 puan – Dünya 171.'si

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 14

Ülke bazındaki güvenlik endeksinde ise Andorra 86,5 puanla ilk sırada, Birleşik Arap Emirlikleri 86,4 puanla ikinci sırada yer aldı. Kaynak haberde aktarılan verilere göre Türkiye, 58,5 puanla 61. sırada bulunuyor.

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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu: Türkiye'den 5 şehir listede - Resim: 15

Numbeo'nun endeksinin resmi suç istatistiklerinden ziyade site kullanıcılarının anket yanıtları ve güvenlik algılarına dayandığını da belirtmek gerekiyor.

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