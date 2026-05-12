Dünyanın en güçlü tank orduları açıklandı: Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı

Global Firepower, 2026 yılının en güçlü tank orduları listesini yayımladı. Avrupa’nın önemli ülkelerini geride bırakan Türkiye’nin dikkat çeken sıralaması da belli oldu.

Rakiplerine adeta korku salan çelik ordumuzun stratejik yükselişi, küresel askeri dengelerde de dikkat çekici bir etki oluşturdu. İşte Türkiye’nin birçok devi geride bıraktığı o dikkat çeken liste...

25 - Tayland — 744 tank

24 - Polonya — 798 tank

23 - Myanmar — 1040 tank

22 - Sudan — 1055 tank

21 - Suudi Arabistan — 1085 tank

20 - Tayvan — 1090 tank

19 - Ukrayna — 1121 tank

18 - Irak — 1188 tank

17 - İsrail — 1300 tank

16 - Yunanistan — 1344 tank

15 - Fas — 1346 tank

14 - Azerbaycan — 1354 tank

13 - Cezayir — 1485 tank

12 - Ürdün — 1508 tank

11 - Güney Kore — 1831 tank

10 - Vietnam — 1999 tank

9 - TÜRKİYE — 2284 tank

8 - İran — 2675 tank

7 - Pakistan — 2677 tank

6 - Mısır — 3620 tank

5 - Hindistan — 3913 tank

4 - Amerika Birleşik Devletleri — 4666 tank

3 - Kuzey Kore — 4895 tank

2 - Rusya — 5630 tank

1 - Çin — 5870 tank

