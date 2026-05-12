Rakiplerine adeta korku salan çelik ordumuzun stratejik yükselişi, küresel askeri dengelerde de dikkat çekici bir etki oluşturdu. İşte Türkiye’nin birçok devi geride bıraktığı o dikkat çeken liste...
Dünyanın en güçlü tank orduları açıklandı: Türkiye'nin sıralaması gururlandırdı
Global Firepower, 2026 yılının en güçlü tank orduları listesini yayımladı. Avrupa’nın önemli ülkelerini geride bırakan Türkiye’nin dikkat çeken sıralaması da belli oldu.Derleyen: Haber Merkezi
25 - Tayland — 744 tank
24 - Polonya — 798 tank
23 - Myanmar — 1040 tank
22 - Sudan — 1055 tank
21 - Suudi Arabistan — 1085 tank
20 - Tayvan — 1090 tank
19 - Ukrayna — 1121 tank
18 - Irak — 1188 tank
17 - İsrail — 1300 tank
16 - Yunanistan — 1344 tank
15 - Fas — 1346 tank
14 - Azerbaycan — 1354 tank
13 - Cezayir — 1485 tank
12 - Ürdün — 1508 tank
11 - Güney Kore — 1831 tank
10 - Vietnam — 1999 tank
9 - TÜRKİYE — 2284 tank
8 - İran — 2675 tank
7 - Pakistan — 2677 tank
6 - Mısır — 3620 tank
5 - Hindistan — 3913 tank
4 - Amerika Birleşik Devletleri — 4666 tank
3 - Kuzey Kore — 4895 tank
2 - Rusya — 5630 tank
1 - Çin — 5870 tank