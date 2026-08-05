Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Siber savaşlar ve yapay zekanın şekillendirdiği yeni dünyada istihbarat servislerinin gücü yeniden ölçüldü. Yapay zekanın hazırladığı sıralamada dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste…

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Resim: 1

10- Pakistan | ISI

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Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Resim: 2

9- Almanya | BND

2 10
Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Resim: 3

8- Hindistan | RAW

3 10
Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Resim: 4

7- Fransa | DGSE

4 10
Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Resim: 5

6- Rusya | SVR / FSB

5 10
Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Resim: 6

5- İsrail | Mossad

6 10
Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Resim: 7

4- Türkiye | MİT

7 10
Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Resim: 8

3- Çin | MSS

8 10
Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Resim: 9

2- Birleşik Krallık | MI6

9 10
Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada? - Resim: 10

1- ABD | CIA

10 10
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