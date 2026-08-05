10- Pakistan | ISI
Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu: Türkiye bakın kaçıncı sırada?
Siber savaşlar ve yapay zekanın şekillendirdiği yeni dünyada istihbarat servislerinin gücü yeniden ölçüldü. Yapay zekanın hazırladığı sıralamada dünyanın en güçlü istihbarat servisleri belli oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte o liste…Kaynak: Haber Merkezi
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1 10
9- Almanya | BND
2 10
8- Hindistan | RAW
3 10
7- Fransa | DGSE
4 10
6- Rusya | SVR / FSB
5 10
5- İsrail | Mossad
6 10
4- Türkiye | MİT
7 10
3- Çin | MSS
8 10
2- Birleşik Krallık | MI6
9 10
1- ABD | CIA
10 10