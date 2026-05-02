Dünyanın en gizemli yerleri... Buralara adım atılamıyor

2. POVEGLİA ADASI-İTALYA
Venedik Lagünü’nde yer alan Poveglia Adası, karanlık geçmişi ve ürpertici efsaneleriyle dünyanın en gizemli noktalarından biri olarak kabul edilmektedir.
18. yüzyılda Avrupa’yı kasıp kavuran veba salgını sırasında yaklaşık 160 bin kişinin karantinaya alındığı ve hayatını kaybettiği bu ada, toprağının büyük bir kısmının insan küllerinden oluştuğu iddiasıyla ‘’Ölüm Adası’’ olarak anılmaktadır.
Ada, 1922-1968 yılları arasında bir akıl hastanesine ev sahipliği yapmıştır. Hastanedeki hastalar üzerinde etik dışı deneyler yapıldığına dair anlatılar ve paranormal iddialar da bölgenin ürkütücü şöhretini pekiştirmiştir.
Günümüzde binaların çökme tehlikesi ve güvenlik riskleri nedeniyle adaya turistlerin girmesi kesinlikle yasaktır. Sadece İtalyan hükümetinden alınan çok özel izinlerle, bilimsel araştırmacılar veya üst düzey yetkililer girebilmektedir.