Dünyanın en etkileyici 10 mutfak kültürü: Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Etiyopya

Etiyopya’da yemek, paylaşım ve birlikteliğin sembolü olarak görülüyor. İnce ve süngerimsi yapısıyla bilinen injera ekmeği, hem tabak hem de yemek aracı olarak kullanılıyor. Ortak tepsiden yemek yeme geleneği ise toplumsal dayanışmanın önemli bir göstergesi kabul ediliyor.

İzlanda

Zorlu iklim koşulları, İzlanda’nın mutfak kültürünü şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Kurutulmuş balık, tütsülenmiş kuzu eti ve geleneksel saklama yöntemleriyle hazırlanan yiyecekler, ülkenin gastronomi mirasının temel taşlarını oluşturuyor.