Dünyanın en değerli şirketi hakkında şok iddia: Teknolojide hiçbir şey eskisi gibi değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı yürüttüğü 'teknoloji kalkanını' Tayland üzerinden deldiği iddia edilen operasyonun merkezinde, tam 2.5 milyar dolarlık devasa bir sevkiyat var. Savcılar dosyayı derinleştirdikçe, teknoloji dünyasında hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılıyor. İşte Silikon Vadisi’nden Pekin’e uzanan o gizemli çip rotasının ayrıntıları…
Yapay zekâ çağının lokomotifi, dünyanın en pahalı şirketi Nvidia, şu sıralar çok ağır bir ithamın pençesinde. Nvidia’nın, ABD’nin Çin’e koyduğu ihracat yasaklarını arkadan dolanarak milyarlarca dolarlık çip kaçakçılığına göz yumduğu öne sürülüyor.
Yapay zekâ sektörünün parlayan yıldızı Nvidia, Amerikan tarihinin en büyük teknoloji skandallarından birinin başrolüne yerleşti. 5.3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi olan dev isim, ABD’nin ulusal güvenlik gerekçesiyle Çin’e koyduğu ambargoları "arka kapıdan" dolanarak çiplerini Pekin’e ulaştırmakla suçlanıyor.
2.5 Milyar Dolarlık "Gizli Rota" Deşifre Oldu
ABD’li savcılar tarafından yürütülen dev soruşturmada, Nvidia’nın ihracat yasaklarını delmek için karmaşık bir ağ kurduğu iddia ediliyor. İddianameye göre; ileri seviye yapay zeka çiplerini taşıyan 2.5 milyar dolar değerindeki sunucular, Tayland merkezli "Obon" şirketi ve çeşitli aracılar üzerinden gizlice Çinli teknoloji devi Alibaba’ya aktarıldı.
Trump’ın Ticaret Savaşında Büyük Çatlak
Soruşturma, Başkan Donald Trump’ın Çin’e karşı yürüttüğü ticaret savaşının en kritik cephesini oluşturuyor. Nvidia çiplerinin stratejik önemi göz önüne alındığında, bu kaçakçılık iddiası sadece ticari bir suç değil, aynı zamanda bir ulusal güvenlik açığı olarak değerlendiriliyor.
Savcılar, Tayland’ın bir "sıçrama tahtası" olarak kullanılarak teknoloji kısıtlamalarının sistematik olarak aşıldığını savunuyor.
Alibaba Reddetti, Denetimler Kapıda
Suçlamaların merkezindeki Alibaba, aracı şirketlerle herhangi bir ticari bağı olmadığını savunarak iddiaları reddetti. Ancak bu skandalın faturası sadece şirketlere değil, Tayland’a da çıkabilir. Analistler, bu olayın ardından ABD’nin çip ihracatına yönelik denetimlerini "demir yumruk" seviyesine çıkaracağını ve teknoloji devlerinin her adımının mercek altına alınacağını belirtiyor.
Teknoloji dünyası şimdi şu soruya kilitlenmiş durumda: Dünyanın en değerli şirketi, milyarlarca dolarlık bu kaçakçılık suçlamasından nasıl sıyrılacak?