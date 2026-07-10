Elektrikli otomobil pazarı 2026 yılında büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Haziran ayında dünya genelindeki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 2 milyon adede ulaştı. Yılın ilk altı ayında ise toplam satışlar 9,6 milyon olarak kayıtlara geçti.
Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller
Küresel elektrikli otomobil pazarı büyümesini sürdürürken, satış rakamlarında dikkat çeken değişimler yaşandı. Avrupa rekor kırarken, Çin ve Kuzey Amerika’daki tablo farklı bir seyir izledi. İşte dünyanın en çok satan elektrikli otomobil modelleri…Kaynak: Diğer
Avrupa rekor kırdı
Haziran ayında Avrupa’da 530 bin elektrikli otomobil satılarak tüm zamanların en yüksek aylık satış rakamına ulaşıldı. Elektrikli araç teşvikleri ve yükselen akaryakıt fiyatları satışların artmasında önemli rol oynadı.
Çin ihracatta öne çıktı
Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de iç satışlar gerilemesine rağmen ihracatta rekor kırıldı. Haziran ayında 500 bin elektrikli araç ihraç edilerek yeni bir zirveye ulaşıldı.
ABD’de satışlar geriledi
Kuzey Amerika’da ise elektrikli araç satışları yüzde 13 düşüş gösterdi. Uzmanlar, devlet teşviklerinin kaldırılmasının pazardaki yavaşlamada etkili olduğunu belirtiyor.
Elektrikli otomobil pazarının lideri değişmedi
Markalar arasındaki rekabette Çinli üretici BYD liderliğini korurken, en çok satan model sıralamasında Tesla Model Y ilk sıradaki yerini bırakmadı.
10- Li Auto L6 | 95 bin adet
Çinli üretici Li Auto’nun L6 modeli, 95 bin adetlik satış rakamıyla listenin 10. sırasında yer aldı.
9- BYD Dolphin | 110 bin adet
BYD’nin popüler hatchback modeli Dolphin, 110 bin satışla ilk 10’a girmeyi başardı.
8- Xiaomi SU7 | 115 bin adet
Elektrikli otomobil pazarına hızlı giriş yapan Xiaomi, SU7 modeliyle 115 bin satış rakamına ulaştı.
7- Wuling HongGuang Mini EV | 135 bin adet
Özellikle şehir içi kullanımıyla öne çıkan Mini EV, 135 bin adetlik satış gerçekleştirdi.
6- BYD Qin Plus | 185 bin adet
BYD Qin Plus, yılın ilk yarısında 185 bin adet satılarak listenin üst sıralarında yer aldı.
5- BYD Seagull | 210 bin adet
Uygun fiyatıyla dikkat çeken BYD Seagull, 210 bin adetlik satış başarısı yakaladı.
4- BYD Song (Pro/Plus) | 260 bin adet
BYD Song serisi, 260 bin adetlik satışla dünyanın en çok tercih edilen SUV modellerinden biri oldu.
3- Tesla Model 3 | 275 bin adet
Tesla’nın ikonik modeli Model 3, 275 bin adetlik satış rakamıyla üçüncü sıraya yerleşti.
2- Geely Geome Xingyuan | 290 bin adet
Çinli Geely’nin Geome Xingyuan modeli, 290 bin satışla ikinci sırada yer aldı.
1- Tesla Model Y | 540 bin adet
Listenin zirvesinde ise açık ara farkla Tesla Model Y bulunuyor. Model Y, yılın ilk yarısında 540 bin adet satılarak dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobili olmayı başardı.