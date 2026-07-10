Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller

Elektrikli otomobil pazarı 2026 yılında büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Haziran ayında dünya genelindeki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 2 milyon adede ulaştı. Yılın ilk altı ayında ise toplam satışlar 9,6 milyon olarak kayıtlara geçti.