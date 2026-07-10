Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller

Küresel elektrikli otomobil pazarı büyümesini sürdürürken, satış rakamlarında dikkat çeken değişimler yaşandı. Avrupa rekor kırarken, Çin ve Kuzey Amerika’daki tablo farklı bir seyir izledi. İşte dünyanın en çok satan elektrikli otomobil modelleri…

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 1

Elektrikli otomobil pazarı 2026 yılında büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Haziran ayında dünya genelindeki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 2 milyon adede ulaştı. Yılın ilk altı ayında ise toplam satışlar 9,6 milyon olarak kayıtlara geçti.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 2

Avrupa rekor kırdı

Haziran ayında Avrupa’da 530 bin elektrikli otomobil satılarak tüm zamanların en yüksek aylık satış rakamına ulaşıldı. Elektrikli araç teşvikleri ve yükselen akaryakıt fiyatları satışların artmasında önemli rol oynadı.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 3

Çin ihracatta öne çıktı

Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de iç satışlar gerilemesine rağmen ihracatta rekor kırıldı. Haziran ayında 500 bin elektrikli araç ihraç edilerek yeni bir zirveye ulaşıldı.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 4

ABD’de satışlar geriledi

Kuzey Amerika’da ise elektrikli araç satışları yüzde 13 düşüş gösterdi. Uzmanlar, devlet teşviklerinin kaldırılmasının pazardaki yavaşlamada etkili olduğunu belirtiyor.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 5

Elektrikli otomobil pazarının lideri değişmedi

Markalar arasındaki rekabette Çinli üretici BYD liderliğini korurken, en çok satan model sıralamasında Tesla Model Y ilk sıradaki yerini bırakmadı.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 6

10- Li Auto L6 | 95 bin adet

Çinli üretici Li Auto’nun L6 modeli, 95 bin adetlik satış rakamıyla listenin 10. sırasında yer aldı.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 7

9- BYD Dolphin | 110 bin adet

BYD’nin popüler hatchback modeli Dolphin, 110 bin satışla ilk 10’a girmeyi başardı.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 8

8- Xiaomi SU7 | 115 bin adet

Elektrikli otomobil pazarına hızlı giriş yapan Xiaomi, SU7 modeliyle 115 bin satış rakamına ulaştı.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 9

7- Wuling HongGuang Mini EV | 135 bin adet

Özellikle şehir içi kullanımıyla öne çıkan Mini EV, 135 bin adetlik satış gerçekleştirdi.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 10

6- BYD Qin Plus | 185 bin adet

BYD Qin Plus, yılın ilk yarısında 185 bin adet satılarak listenin üst sıralarında yer aldı.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 11

5- BYD Seagull | 210 bin adet

Uygun fiyatıyla dikkat çeken BYD Seagull, 210 bin adetlik satış başarısı yakaladı.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 12

4- BYD Song (Pro/Plus) | 260 bin adet

BYD Song serisi, 260 bin adetlik satışla dünyanın en çok tercih edilen SUV modellerinden biri oldu.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 13

3- Tesla Model 3 | 275 bin adet

Tesla’nın ikonik modeli Model 3, 275 bin adetlik satış rakamıyla üçüncü sıraya yerleşti.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 14

2- Geely Geome Xingyuan | 290 bin adet

Çinli Geely’nin Geome Xingyuan modeli, 290 bin satışla ikinci sırada yer aldı.

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Dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belli oldu: İşte satış rekoru kıran modeller - Resim: 15

1- Tesla Model Y | 540 bin adet

Listenin zirvesinde ise açık ara farkla Tesla Model Y bulunuyor. Model Y, yılın ilk yarısında 540 bin adet satılarak dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobili olmayı başardı.

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