Dünyada tek: UNESCO Türkiye’deki bu taş için acil toplandı: Yaşamın sırrını taşa kazımışlar

DÜNYANIN EN BÜYÜK "AÇIK HAVA KİTABI

"Oinoanda'yı diğer antik kentlerden ayıran en çarpıcı unsur, "dünyanın tek felsefi yazıtı" olarak kabul edilen devasa duvarıdır. MS 2. yüzyılda yaşayan varlıklı Epikürosçu filozof Diogenes, felsefeyi toplumun her kesimine ulaştırmak için agoraya yaklaşık 80 metre uzunluğunda bir duvar inşa ettirmiş ve binlerce kelimelik bir "yaşam rehberi" ile doldurmuştur. Bu yazıt, yalnızca arkeolojik bir eser değil, insanlığın en eski kişisel gelişim ve bilgelik manifestolarından biri olarak görülüyor.