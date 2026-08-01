Kars'ın yüksek rakımlı yaylalarında organik ve coğrafi işaretli bal üretimini daha modern hale getirmek amacıyla geliştirilen Mobil Arı Üretim Üssü, tek bir tır dorsesi üzerinde aynı anda 340 arı kovanını taşıyabiliyor.
Dünyada nadir, Türkiye'de ilk: Yerli sistem arıcılıkta yeni dönemi başlattı
Kars'ta geliştirilen ve tek bir tır dorsesinde 340 arı kovanı taşıyabilen yerli sistem, sahip olduğu teknoloji ve kapasitesiyle dikkat çekti. Güneş enerjisiyle çalışan mobil üretim üssü, arıcılıkta yeni bir dönemin kapısını aralamaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Tamamen yerli mühendislik çalışmalarıyla hayata geçirilen sistemin tasarımı, mühendisliği ve kurulum patenti üreticisine ait bulunuyor. Sahip olduğu kapasite ve teknolojik altyapısıyla Türkiye'nin en büyük mobil arı üretim sistemi olma özelliğini taşıyan ünite, dünyada da benzerlerine çok az rastlanan projeler arasında gösteriliyor.
Güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretiyor
Mobil üretim üssünün en dikkat çeken özelliklerinden biri enerji altyapısı oldu. Tır dorsesinin tavanına entegre edilen 10 kilovat gücündeki güneş panelleri, sistemin ihtiyaç duyduğu elektriği tamamen yenilenebilir enerjiyle karşılıyor.
Böylece üretim sahasında dış enerjiye ihtiyaç duyulmadan kesintisiz çalışma imkanı sağlanıyor. Sistem sayesinde karbon salınımı azaltılırken çevre dostu üretim modeli de destekleniyor.
Arılar için akıllı iklimlendirme sistemi
Mobil üretim üssünde yalnızca kovanlar değil, arıların yaşam konforu da teknolojiyle destekleniyor. Sistem içerisinde yer alan akıllı iklimlendirme altyapısı sayesinde sıcaklık ve hava dolaşımı kontrol altında tutuluyor. Böylece arılar taşınma sırasında strese girmeden doğal yaşamlarını sürdürebiliyor.
Ayrıca mobil ünitede üreticilerin konaklayabileceği yaşam alanı da bulunuyor. Bu sayede uzun süreli yayla üretimlerinde tam bağımsız çalışma imkanı sunuluyor.
Organik ve coğrafi işaretli bal üretimine katkı sağlayacak
Mobil Arı Üretim Üssü sayesinde kovanlar, Kars'ın binbir çiçekle kaplı yüksek rakımlı yaylalarına kolaylıkla taşınabiliyor. Bu sistemle arılar en verimli nektar döneminde farklı bölgelerdeki zengin bitki örtüsünden faydalanırken, doğaya zarar verilmeden ekolojik denge korunuyor.
Üretilen ballar ise tamamen organik sertifikalı ve coğrafi işaretli Kars balı standartlarında elde ediliyor.
"Ekoloji ile teknolojiyi aynı platformda buluşturduk"
Projeyi geliştiren üretici Yücel Üzeyir, modern arıcılığın artık yalnızca üretim değil, aynı zamanda çevreyi koruma anlayışı üzerine kurulduğunu belirterek, ekoloji ile teknolojiyi aynı platformda buluşturduklarını ifade etti.
340 kovan kapasiteli mobil sistem sayesinde hem arıların doğal yaşamına zarar verilmediğini hem de üretim verimliliğinin önemli ölçüde artırıldığını söyleyen Üzeyir, tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu teknolojiyi Kars'a ve Türkiye'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.
Bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor
Türkiye'nin bal üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Kars'ta geliştirilen Mobil Arı Üretim Üssü'nün, hem bölge arıcılığına hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.
Yenilenebilir enerjiyle çalışan, yüksek kapasiteli, çevre dostu ve taşınabilir yapısıyla dikkat çeken sistem, geleceğin arıcılık modeli olarak gösterilirken, Kars'ın kaliteli ve organik bal üretimindeki iddiasını da daha da güçlendirecek önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.