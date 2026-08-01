Dünyada nadir, Türkiye'de ilk: Yerli sistem arıcılıkta yeni dönemi başlattı

Bölge ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor

Türkiye'nin bal üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Kars'ta geliştirilen Mobil Arı Üretim Üssü'nün, hem bölge arıcılığına hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor.

Yenilenebilir enerjiyle çalışan, yüksek kapasiteli, çevre dostu ve taşınabilir yapısıyla dikkat çeken sistem, geleceğin arıcılık modeli olarak gösterilirken, Kars'ın kaliteli ve organik bal üretimindeki iddiasını da daha da güçlendirecek önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.