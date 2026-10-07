Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da, gece yarısı ve korumasız...

Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da, gece yarısı ve korumasız...

Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, İstanbul’da saha dışındaki mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti; gece yarısı Üsküdar sokaklarında tek başına yürürken görüntülendi.

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Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da, gece yarısı ve korumasız... - Resim: 1

Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante, İstanbul'da sürpriz bir paylaşımla gündeme geldi.

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Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da, gece yarısı ve korumasız... - Resim: 2

Fransız futbolcu, gece saatlerinde Üsküdar'da yalnız başına dolaşırken kameralara takıldı.

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Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da, gece yarısı ve korumasız... - Resim: 3

Herhangi bir koruma ya da kalabalık grup olmadan rahat tavırlarıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncunun sade yaşam tarzı futbolseverlerin beğenisini topladı.

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Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da, gece yarısı ve korumasız... - Resim: 4

Görüntülerde siyah üst, açık renk pantolon ve şapkasıyla sokakta yürüyen Kante'nin bir balıkçı dükkanının önünden geçtiği anlar yer aldı.

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Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da, gece yarısı ve korumasız... - Resim: 5

MÜTEVAZI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Üsküdar turu sırasında dünyaca ünlü futbolcuyu fark eden bir taraftar, fırsatı kaçırmayarak yıldız isimle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kante'nin samimi ve mütevazı yaklaşımı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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