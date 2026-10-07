Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante, İstanbul'da sürpriz bir paylaşımla gündeme geldi.
Dünyaca ünlü yıldız Üsküdar'da, gece yarısı ve korumasız...
Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı N'Golo Kante, İstanbul’da saha dışındaki mütevazı tavırlarıyla dikkat çekti; gece yarısı Üsküdar sokaklarında tek başına yürürken görüntülendi.Haber Merkezi
Fransız futbolcu, gece saatlerinde Üsküdar'da yalnız başına dolaşırken kameralara takıldı.
Herhangi bir koruma ya da kalabalık grup olmadan rahat tavırlarıyla dikkat çeken tecrübeli oyuncunun sade yaşam tarzı futbolseverlerin beğenisini topladı.
Görüntülerde siyah üst, açık renk pantolon ve şapkasıyla sokakta yürüyen Kante'nin bir balıkçı dükkanının önünden geçtiği anlar yer aldı.
MÜTEVAZI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Üsküdar turu sırasında dünyaca ünlü futbolcuyu fark eden bir taraftar, fırsatı kaçırmayarak yıldız isimle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kante'nin samimi ve mütevazı yaklaşımı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.