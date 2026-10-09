Dünyaca ünlü şirkete 3 yıllık yasak: Artık özel indirim yapamayacak

KONTAKT LENS İNDİRİMLERİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Yeni yapılan sözleşmelerde kontakt lens alımına bağlı olarak uygulanan indirim modeline de son verildi.

Böylece soruşturma sonucunda getirilen düzenlemeler yalnızca güneş gözlüğü ve optik çerçevelerle sınırlı kalmadı; sektörün farklı satış ve tedarik aşamalarını da kapsadı.