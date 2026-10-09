Gözlük sektöründe rekabet şartlarını değiştirecek önemli bir karar alındı. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, dünyaca ünlü gözlük markalarını bünyesinde bulunduran şirketin sunduğu taahhüt paketi kabul edildi.
Dünyaca ünlü şirkete 3 yıllık yasak: Artık özel indirim yapamayacak
Rekabet Kurumu'nun yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir karar çıktı. Dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran şirket, Türkiye'deki büyük bir perakende zincirine 3 yıl boyunca ayrıcalıklı indirim ve özel satış kampanyaları uygulayamayacak.Kaynak: Haber Merkezi
CNBC-e'de yer alan habere göre alınan kararla, büyük perakende zincirleri ile bağımsız optikçiler arasındaki rekabet şartlarına yönelik yeni kurallar devreye girdi.
Karar kapsamında özel indirimlerden tedarik sözleşmelerine, kontakt lens kampanyalarından veri gizliliğine kadar birçok alanda yeni düzenlemeler getirildi.
ÖZEL İNDİRİM VE KAMPANYALARA 3 YILLIK SINIR
Alınan karara göre şirket, önümüzdeki 3 yıl boyunca marka güneş gözlüğü ve optik çerçeve satışlarında belirlenen büyük perakende zincirine, bağımsız optisyenlerden farklı ayrıcalıklı indirimler uygulayamayacak.
Aynı şekilde yalnızca söz konusu zincire yönelik özel satış kampanyaları da yapılamayacak. Düzenlemeyle büyük perakende zincirleri ile bağımsız optikçiler arasındaki rekabet şartlarının korunması amaçlanıyor.
SÖZLEŞMELERE 18 AY SINIRI
Soruşturma sonucunda yalnızca perakende satışlara yönelik değil, teçhizat ve tedarik süreçlerine ilişkin de yeni kurallar getirildi.
Cam kesme makineleriyle paket halinde sunulan sözleşmelerde optikçilerin cam satın alma taahhüt süresi en fazla 18 ay olacak.
Yeni dönemde optikçilerin yalnızca soruşturmanın tarafı olan şirketten ürün satın alma zorunluluğu da tamamen kaldırıldı. Bu durumun sözleşmelerde açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.
KONTAKT LENS İNDİRİMLERİNDE DE DEĞİŞİKLİK
Yeni yapılan sözleşmelerde kontakt lens alımına bağlı olarak uygulanan indirim modeline de son verildi.
Böylece soruşturma sonucunda getirilen düzenlemeler yalnızca güneş gözlüğü ve optik çerçevelerle sınırlı kalmadı; sektörün farklı satış ve tedarik aşamalarını da kapsadı.
RAKİP OPTİKÇİLERİN VERİLERİ PAYLAŞILAMAYACAK
Kararın dikkat çeken bir diğer bölümü ise veri gizliliği oldu. Cam kesme makineleri aracılığıyla elde edilen rakip optikçilere ait verilerin hiçbir şekilde paylaşılmasına izin verilmeyecek.
Kabul edilen taahhüt paketindeki düzenlemelerin konularına göre 2 ve 3 yıllık sürelerle uygulanacağı belirtildi.
KARAR ESSILORLUXOTTICA HAKKINDA ALINDI
Rekabet Kurumu'nun soruşturma yürüttüğü şirketin, Ray-Ban, Oakley, Persol ve Vogue Eyewear gibi dünyaca ünlü gözlük markalarını bünyesinde bulunduran EssilorLuxottica olduğu belirtildi.
Kararla birlikte EssilorLuxottica, önümüzdeki 3 yıl boyunca marka güneş gözlüğü ve optik çerçeve satışlarında Atasun Optik'e, bağımsız optisyenlerden farklı ayrıcalıklı indirim veya özel satış kampanyası sunamayacak.