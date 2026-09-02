Dünyaca ünlü otomobil markası krizde: Fabrikalarını kapatacak

Dünyaca ünlü bir otomotiv üreticisinde kriz giderek büyüyor.
Şirketin denetleme kurulunun cuma günü gerçekleştireceği kritik toplantıda, markanın geleceğini doğrudan etkileyebilecek yeniden yapılanma planları ele alınacak.
Dünyaca ünlü bir otomotiv üreticisinde kriz giderek büyüyor.
Şirketin denetleme kurulunun cuma günü gerçekleştireceği kritik toplantıda, markanın geleceğini doğrudan etkileyebilecek yeniden yapılanma planları ele alınacak.
Masadaki seçenekler arasında bazı fabrikaların kapatılması, stratejik birimlerin ayrıştırılması ve dünya genelinde yaklaşık 50 bin çalışanın işten çıkarılması bulunuyor.
GÖZLER CUMA GÜNÜNDEKİ KRİTİK TOPLANTIDA
Otomotiv devinin yönetimi, artan iş gücü maliyetleri, fabrikalardaki düşük kapasite kullanımı ve Çinli üreticilerin küresel pazarda giderek güçlenmesi nedeniyle milyarlarca euroluk tasarruf hedefliyor.
Ancak çalışanları temsil eden sendikalar, özellikle Almanya’daki fabrikaların kapatılmasına kesin biçimde karşı çıkıyor.
Cuma günü yapılacak toplantıda üç farklı yeniden yapılanma seçeneği değerlendirilecek. Tarafların ortak noktada buluşamaması halinde şirket içindeki gerilimin daha da artması bekleniyor.
Böyle bir durumda olağanüstü genel kurul seçeneğinin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
SENDİKADAN ÜRETİM DURABİLİR MESAJI
Toplantı öncesinde sendika cephesinden dikkat çeken açıklamalar geliyor.
Henüz resmi bir grev kararı alınmış değil. Ancak çalışan temsilcileri, yönetimin sert adımlar atması halinde buna karşılık verileceğini açıkça ortaya koyuyor.
Alman basınında yer alan bilgilere göre, tarafların 1 Eylül’de gerçekleştirdiği yoğun müzakerelerden de sonuç alınamadı.
YÖNETİM DÖRT FABRİKAYI KAPATMAK İSTİYOR
Şirket yönetiminin hazırladığı senaryonun en sert başlığını fabrika kapatma planı oluşturuyor.
Buna göre Emden, Zwickau, Neckarsulm ve Hannover’deki dört tesisin 2031-2034 döneminde aşamalı olarak faaliyetlerine son verilmesi planlanıyor.
Tesislerin kapatılmasının yanı sıra dünya genelinde on binlerce kişinin işini kaybetmesi de tasarruf planının önemli başlıkları arasında yer alıyor.
Yönetim, bu adımlarla şirketin maliyet yapısını aşağı çekmeyi ve daha rekabetçi bir yapıya ulaşmayı hedefliyor.
ÇALIŞANLAR FARKLI MODEL İSTİYOR
Çalışan temsilcileri ise yönetimin planına karşı çıkıyor.
Sendikaların hazırladığı alternatif modelde mevcut istihdamın korunması ve hiçbir üretim tesisinin kapatılmaması öngörülüyor.
Tasarrufun işten çıkarmalar ve fabrika kapanışları yerine üretim ve işletme süreçlerinin yeniden düzenlenmesiyle sağlanması isteniyor.
AŞAĞI SAKSONYA’DAN ÜÇÜNCÜ SEÇENEK
Krizde önemli bir rolü bulunan Aşağı Saksonya Eyalet Yönetimi de yönetim ile çalışanlar arasında orta yol bulmayı amaçlayan farklı bir öneri sundu.
Şirkette yüzde 20 hisseye sahip olan eyalet yönetimi, markanın özel statüsü nedeniyle önemli kararlarda engelleme hakkını elinde bulunduruyor.
Eyalet yönetiminin önerisi, maliyetleri azaltırken istihdamı mümkün olduğunca koruyacak bir denge kurulmasını amaçlıyor.
Cuma günü yapılacak toplantıda üç modelden hangisinin destekleneceği belirlenecek.
“SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ”
IG Metall Aşağı Saksonya Bölge Sorumlusu ve şirketteki başmüzakereci Thorsten Gröger, yönetimin çatışmayı tercih etmesi halinde sendikanın buna karşılık vereceğini söyledi.
Gröger, şu ifadeleri kullandı:
“Eğer yönetim kurulu bu çatışmayı istiyorsa karşılığını alacaktır. Ancak biz açıkça bir çatışma istemiyoruz.”
Sendikanın, kısa vadede şirketin mali yapısını rahatlatacak ancak ilerleyen dönemde fabrikaların kapanmasına zemin hazırlayacak hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini belirten Gröger, üretim altyapısının geleceğinin riske atılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.
Gröger ayrıca yönetimin medya üzerinden yeni kriz senaryoları oluşturmak yerine çalışan temsilcileriyle doğrudan ve ciddi bir müzakere yürütmesi gerektiğini savunarak, “Yönetim kurulunun bir an önce akıl yoluna dönmesi gerekiyor” mesajını verdi.
KRİZDEKİ OTOMOBİL MARKASI BELLİ OLDU
Cuma günü kritik toplantıya hazırlanan otomotiv devinin Volkswagen olduğu öğrenildi.
Volkswagen Denetleme Kurulu’nun yapacağı toplantıda, şirketin geleceğini etkileyebilecek yeniden yapılanma planlarının karara bağlanması bekleniyor.