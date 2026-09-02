Dünyaca ünlü otomobil markası krizde: Fabrikalarını kapatacak

Sendikanın, kısa vadede şirketin mali yapısını rahatlatacak ancak ilerleyen dönemde fabrikaların kapanmasına zemin hazırlayacak hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini belirten Gröger, üretim altyapısının geleceğinin riske atılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Gröger ayrıca yönetimin medya üzerinden yeni kriz senaryoları oluşturmak yerine çalışan temsilcileriyle doğrudan ve ciddi bir müzakere yürütmesi gerektiğini savunarak, “Yönetim kurulunun bir an önce akıl yoluna dönmesi gerekiyor” mesajını verdi.