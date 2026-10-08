Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen araştırmada oylar 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında toplandı. Oteller; oda, hizmet, yeme-içme, tasarım, konum, temizlik, deneyimler ve tesis olanakları gibi başlıklarda değerlendirildi. Sonuçlar 100 üzerinden puanlandı.