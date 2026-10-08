Conde Nast Traveller'ın her yıl okur oylarıyla hazırladığı Readers' Choice Awards'ın 2026 sonuçları açıklandı.
Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu
Dünyanın önde gelen seyahat ve yaşam dergilerinden Conde Nast Traveller, okurlarının oylarıyla hazırlanan 2026 Readers' Choice Awards sonuçlarını yayımladı. Türkiye'den öne çıkan otellerin yer aldığı sıralamada birbirinden ünlü tesisler yarıştı.Kaynak: Diğer
Bu yıl 29'uncusu düzenlenen araştırmada oylar 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında toplandı. Oteller; oda, hizmet, yeme-içme, tasarım, konum, temizlik, deneyimler ve tesis olanakları gibi başlıklarda değerlendirildi. Sonuçlar 100 üzerinden puanlandı.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 10 OTELİ
1. The Peninsula Istanbul – 98,45 puan
Karaköy'deki Galataport İstanbul'da, Boğaz kıyısında bulunan otel birbirine bağlı dört binadan oluşuyor.
2. Raffles Istanbul – 98,32 puan
Beşiktaş'taki Zorlu Center'da bulunan otel, 181 oda ve süitiyle hizmet veriyor.
3. Maçakızı Hotel – 98,10 puan
Bodrum Yarımadası'nın kuzeyindeki Türkbükü'nde bulunan Maçakızı Hotel, sıralamadaki tek Bodrum oteli oldu.
4. Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul – 97,56 puan
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme'de, Ortaköy ile Bebek arasındaki Boğaz kıyısında bulunuyor.
5. Ahama Fethiye – 96,95 puan
6. Yazz Collective – 96,40 puan
7. Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet – 96,13 puan
8. Çırağan Palace Kempinski – 95,02 puan
9. The Ritz-Carlton, Istanbul – 94,63 puan
10. 10 Karaköy – 92,43 puan
İSTANBUL LİSTEYE DAMGA VURDU
İlk 10'a giren otellerin 7'si İstanbul'da bulunurken, Fethiye listede iki otelle temsil edildi. Bodrum'dan ise bir otel sıralamaya girdi.
Listenin zirvesindeki The Peninsula Istanbul 98,45 puan alırken, Raffles Istanbul 98,32 puanla ikinci, Maçakızı Hotel ise 98,10 puanla üçüncü oldu. İlk sırayla üçüncü sıra arasındaki puan farkının yalnızca 0,35 olması dikkat çekti.