Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu

Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu

Dünyanın önde gelen seyahat ve yaşam dergilerinden Conde Nast Traveller, okurlarının oylarıyla hazırlanan 2026 Readers' Choice Awards sonuçlarını yayımladı. Türkiye'den öne çıkan otellerin yer aldığı sıralamada birbirinden ünlü tesisler yarıştı.

Kaynak: Diğer
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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 1

Conde Nast Traveller'ın her yıl okur oylarıyla hazırladığı Readers' Choice Awards'ın 2026 sonuçları açıklandı.

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 2

Bu yıl 29'uncusu düzenlenen araştırmada oylar 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında toplandı. Oteller; oda, hizmet, yeme-içme, tasarım, konum, temizlik, deneyimler ve tesis olanakları gibi başlıklarda değerlendirildi. Sonuçlar 100 üzerinden puanlandı.

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 3

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 10 OTELİ


1. The Peninsula Istanbul – 98,45 puan

Karaköy'deki Galataport İstanbul'da, Boğaz kıyısında bulunan otel birbirine bağlı dört binadan oluşuyor.

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 4

2. Raffles Istanbul – 98,32 puan

Beşiktaş'taki Zorlu Center'da bulunan otel, 181 oda ve süitiyle hizmet veriyor.

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 5

3. Maçakızı Hotel – 98,10 puan

Bodrum Yarımadası'nın kuzeyindeki Türkbükü'nde bulunan Maçakızı Hotel, sıralamadaki tek Bodrum oteli oldu.

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 6

4. Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul – 97,56 puan

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme'de, Ortaköy ile Bebek arasındaki Boğaz kıyısında bulunuyor.

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 7

5. Ahama Fethiye – 96,95 puan

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 8

6. Yazz Collective – 96,40 puan

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 9

7. Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet – 96,13 puan

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 10

8. Çırağan Palace Kempinski – 95,02 puan

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 11

9. The Ritz-Carlton, Istanbul – 94,63 puan

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 12

10. 10 Karaköy – 92,43 puan

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 13

İSTANBUL LİSTEYE DAMGA VURDU

İlk 10'a giren otellerin 7'si İstanbul'da bulunurken, Fethiye listede iki otelle temsil edildi. Bodrum'dan ise bir otel sıralamaya girdi.

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Dünyaca ünlü dergi açıkladı: Türkiye'nin en iyi 10 oteli belli oldu - Resim: 14

Listenin zirvesindeki The Peninsula Istanbul 98,45 puan alırken, Raffles Istanbul 98,32 puanla ikinci, Maçakızı Hotel ise 98,10 puanla üçüncü oldu. İlk sırayla üçüncü sıra arasındaki puan farkının yalnızca 0,35 olması dikkat çekti.

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