Ürettiği kırılmaz cam bardak ve mutfak ürünleriyle dünya çapında bir efsane haline gelen Fransa merkezli tarihi cam üreticisi Duralex, yaşadığı derin nakit sıkışıklığı nedeniyle iflas süreci başlatarak yeniden mahkemeye başvurdu. Şirket yönetiminden yapılan açıklamada, nakit akışında yaşanan ciddi sorunlar sebebiyle iflas sürecinin başlatıldığı ve Orléans Ticaret Mahkemesi gözetiminde 6 aylık bir gözlem dönemine girildiği duyuruldu.
Dünyaca ünlü dev marka iflas etti: Her evde bir tane bulunuyordu
Kırılmaz cam bardaklarıyla bir döneme damga vuran ve 81 yıldır faaliyet gösteren cam üreticisi Duralex, derinleşen mali krizi aşamayarak iflas bayrağını çekerek yeniden yargı koruması talep etti. Kasasındaki nakit tükenen dev marka için iflas süreci resmen başladı.Dilek Taşdemir
1945 kuruluşlu tarihi marka, bu süreçte ticari dönüşüm planını sürdürmeyi ve geleceğini güvence altına almayı hedeflerken; yönetim, tüketicilere "ürün satın alarak markaya destek olun" çağrısında bulundu.
KOOPERATİF MODELİ VE 20 MİYON EURO'LUK UMUT YETMEDİ
Bünyesinde 243 personel barındıran iflas süreci başlayan Duralex, son 20 yıl içinde beşinci kez mali yeniden yapılandırma süreciyle karşı karşıya kaldı. Dev şirket, daha önce yaşadığı 'iflas' krizlerinin ardından 2024 yılında çalışanlarının girişimiyle bir kooperatif modeline dönüştürülerek faaliyetlerine devam etme kararı almıştı.
Hatta firmanın kurtarılması amacıyla Orléans yakınlarındaki La Chapelle-Saint-Mesmin’de bulunan tek fabrikada çalışan personelin yaklaşık yüzde 60'ı bu kooperatif yapısına bizzat yatırım yapmıştı. Geçtiğimiz sonbaharda düzenlenen fon toplama kampanyasında 5 milyon Euro’luk sermaye artırımı hedefleyen şirket, birkaç saat içinde 20 milyon Euro’yu aşan yatırım taahhüdü alarak büyük bir umut yaratmıştı.
YÖNETİM KRİZİ PATLAK VERDİ: MAAŞLARIN SADECE YARISI ÖDENEBİLDİ
Ancak son dönemde yönetim kademesinde yaşanan radikal değişiklikler ve operasyonel aksaklıklar şirketteki belirsizliği yeniden tırmandırdı.
YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ
Nisan ayında, şirketin kooperatife dönüşüm sürecinin sembol isimlerinden Genel Müdür François Marciano ile mali işlerden sorumlu oğlu Antoine Marciano iflas süreci sebebiyle görevden ayrıldı. Fransız işçi sendikası CGT, Marciano’nun görevden uzaklaştırıldığını öne sürerken, genel müdürlük koltuğuna Peggy Sadier getirildi.
MAAŞ KRİZİ
İflas süreci başlayan şirkete yakın kaynaklar, Duralex’in mali durumunun kritik seviyede kötüleştiğini, kasada yeterli nakit bulunmaması sebebiyle çalışanların son maaşlarının yalnızca yüzde 50’sinin ödenebildiğini belirtiyor.
6 AYLIK KRİTİK SÜREÇ
İflas bayrağını çekerek yeniden yargı koruması talep eden dev markanın önümüzdeki 6 aylık mahkeme koruması sürecinde, tarihi cam devinin ya yeni bir yatırımcı ortak bulması ya da radikal bir küçülme planıyla tamamen kapanmaktan kurtulması bekleniyor.