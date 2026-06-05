Dünyaca ünlü dev marka iflas etti: Her evde bir tane bulunuyordu

Hatta firmanın kurtarılması amacıyla Orléans yakınlarındaki La Chapelle-Saint-Mesmin’de bulunan tek fabrikada çalışan personelin yaklaşık yüzde 60'ı bu kooperatif yapısına bizzat yatırım yapmıştı. Geçtiğimiz sonbaharda düzenlenen fon toplama kampanyasında 5 milyon Euro’luk sermaye artırımı hedefleyen şirket, birkaç saat içinde 20 milyon Euro’yu aşan yatırım taahhüdü alarak büyük bir umut yaratmıştı.