Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde, Mayın Filosu Komutanlığı tarafından icra edilen Nusret-2026 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı’nın 'Seçkin Gözlemci Günü', izleyenlerin nefesini kesti.
Dünya TSK’yı izledi: Deniz altındaki mayınlar bir bir imha edildi
Nusret-2026 Mayın Harbi Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü gururla icra edildi. 26 ülkeden 89 yabancı personelin takip ettiği organizasyonda gerçekleştirilen son teknoloji mayın tespit ve imha gösterileri nefesleri kesti.Kaynak: DHA
6-16 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında icra edilen tatbikata, müttefik ülkelerin unsurları, Türkiye'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı yüzer/uçar birlikler, su altı savunma ve Mayın Harbi Dalgıçları ile dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemciler katıldı.
20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemlerin katıldığı tatbikatın 'Seçkin Gözlemci Günü'ne 7 ülkeden mayın avlama gemileri, 11 askeri ataşe, 32 gözlemci ve 46 patlayıcı madde keşif ve imha personeli olmak üzere toplam 26 ülkeden 89 yabancı personel katıldı. 'Seçkin Gözlemci Günü'nü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Es-Suud ve askeri personel TCG Salihreis'ten takip etti.
Tatbikat kapsamında ilk olarak brifing verildi. Ardından TCG Karabiga’dan malaman mayını döküşü gerçekleştirildi. TCG Anamur, demirli mayını su altı aracıyla teşhis etti. Tespit edilen mayın ise TCG Amasra mayın harbi dalgıçları tarafından imha edildi. TCG Amasra’nın manevra gösterisinin ardından, insansız hava aracıyla sürüklenen bir mayın tespit edildi. Taktik Pençe Harekatı düzenlenip imha edilen mayının ardından tatbikata katılan hava ve deniz unsurları geçiş töreni gerçekleştirdi.
Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Nusret Uluslararası Mayın Harbi Tatbikatı, katılımcı birlik ve komutanlıkların mayın harbi alanındaki planlama icra ve kıymetlendirme yeteneklerini geliştirmek, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik deniz kuvvetleri arasındaki iş birliğini ve birlikte çalışabilirliği artırmak maksadıyla icra edilen uluslararası bir tatbikat olup, aynı zamanda tehditlere karşı harbe hazırlığımızı sınadığımız ve geleceğin mayın harbi yeteneklerini geliştirmeye yönelik tecrübeler kazandığımız önemli bir platformdur. Türk Deniz Kuvvetleri mayın harbi konusunda dünyadaki en tecrübeli deniz kuvvetleridir.
Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Karadeniz'e yüzlerce mayın döküldü. Karadeniz'e dökülen mayınlardan sahilimize gelen mayınları tespit ediyor ve imha ediyoruz. Aynı zamanda Karadeniz'deki kontrolden çıkmış kamikaze insansız deniz araçlarını, insansız su üstü araçlarını ve bütün patlayıcıları, kontrolden çıkıp denize düşmüş olan insansız hava araçlarını, kontrolden çıkıp sahilimize gelen mayınları tespit edip imha ediyoruz. Dolayısıyla mayın harbi konusunda dünyadaki en iyi ve en tecrübeli deniz kuvvetleri Türk Deniz Kuvvetleri'dir" diye konuştu.
“Denizler, dünya ticaretinin ve enerji nakil hatlarının temel güzergahıdır. Hürmüz ve Babülmendep boğazları gibi stratejik geçiş noktalarında ortaya çıkabilecek mayın tehdidi deniz trafiğinin aksamasına, enerji ve ticaret akışının sekteye uğramasına ve küresel ekonomik istikrarın olumsuz etkilenmesine neden olabilecek riskleri ortaya çıkarmaktadır. İnsansız deniz araçları, otonom su altı araçları ve uzaktan kumandalı sistemler ise bu listenin azaltılmasında önemli imkanlar sunmaktadır. Bu kapsamda yeni nesil mayın avlama gemisi konsepti, mayın harbi faaliyetlerinin insansız sistemlerle desteklenmesi, tehlikeli sahalarda personel kullanımının azaltılması, görevlerin daha emniyetli ve etkin şekilde icra edilmesi bakımından çok önem taşımaktadır. Geleceğin mayın harbi, insanlı platformlarla insansız sistemlerin birbirini tamamladığı, gelişmiş sensörlerin ve verilerin etkin biçimde kullanıldığı bütünleşik bir harekat anlayışı üzerine şekillenecektir. Türk Deniz Kuvvetleri, gerek insansız sistemlerin inşa edilmesinde ve gerek insansız sistem ve teknolojinin kullanılmasında en öne çıkmış deniz kuvvetlerinden birisidir. Dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler güçlü, etkin ve teknolojik açıdan gelişmiş bir deniz kuvvetlerine sahip olmanın önemini her geçen gün daha açık biçimde ortaya koymaktadır.
Türk Deniz Kuvvetleri, ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumak, deniz ulaştırmasının güvenliğine katkı sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda ulusal ve uluslararası görevleri yerine getirmek üzere kabiliyetlerini sürekli olarak geliştirmektedir. Nusret Mayın Harbi tatbikatı da bu anlayış doğrultusunda mevcut yeteneklerimizi güçlendiren, uluslararası iş birliğini geliştiren ve geleceğin mayın harbi ihtiyaçlarına hazırlık sağlayan önemli bir faaliyettir.