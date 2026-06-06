Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası'nın şampiyonunu açıkladılar: Son 4 tahmini de tutmuştu, 2026 tahmini geldi

Dünya Kupası'nın şampiyonunu açıkladılar: Son 4 tahmini de tutmuştu, 2026 tahmini geldi

Türkiye’nin de yer aldığı 2026 Dünya Kupası’nda son 4 turnuvanın şampiyonunu doğru tahmin eden EA FC’den dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte detaylar…

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Dünya Kupası'nın şampiyonunu açıkladılar: Son 4 tahmini de tutmuştu, 2026 tahmini geldi - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı.

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Dünya Kupası'nın şampiyonunu açıkladılar: Son 4 tahmini de tutmuştu, 2026 tahmini geldi - Resim: 2

Bizim Çocuklar'ın da yer alacağı dev turnuvada ilk maç 11 Haziran TSİ 22.00'de Meksika-Güney Afrika arasında oynanacak.

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Dünya Kupası'nın şampiyonunu açıkladılar: Son 4 tahmini de tutmuştu, 2026 tahmini geldi - Resim: 3

Türkiye ise D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı kaşıya gelecek.

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Dünya Kupası'nın şampiyonunu açıkladılar: Son 4 tahmini de tutmuştu, 2026 tahmini geldi - Resim: 4

İlk maçımız ise 14 Haziran TSİ 07.00'de Avustralya karşısında ABD'de oynanacak.

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Dünya Kupası'nın şampiyonunu açıkladılar: Son 4 tahmini de tutmuştu, 2026 tahmini geldi - Resim: 5

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Dünya Kupası kazananlarını doğru tahmin etmesiyle dikkat çeken EA Sports, 2026 Dünya Kupası için simülasyon sonuçlarını açıkladı.

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Dünya Kupası'nın şampiyonunu açıkladılar: Son 4 tahmini de tutmuştu, 2026 tahmini geldi - Resim: 6

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONUNU TAHMİN ETTİ

Oyun motoru üzerinden gerçekleştirilen EA FC 2026 simülasyonuna göre, 2026 Dünya Kupası’nın şampiyonu İspanya olacak.

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Dünya Kupası'nın şampiyonunu açıkladılar: Son 4 tahmini de tutmuştu, 2026 tahmini geldi - Resim: 7

EA Sports’un FIFA ve EA FC serilerinde yaptığı son dört Dünya Kupası tahmininin de doğru çıkması dikkat çekti.

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Dünya Kupası'nın şampiyonunu açıkladılar: Son 4 tahmini de tutmuştu, 2026 tahmini geldi - Resim: 8

Şirketin geçmiş turnuva tahminleri ise şu şekilde:

2022 — Arjantin
2018 — Fransa
2014 — Almanya
2010 — İspanya

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