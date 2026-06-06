2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı.
Dünya Kupası'nın şampiyonunu açıkladılar: Son 4 tahmini de tutmuştu, 2026 tahmini geldi
Türkiye’nin de yer aldığı 2026 Dünya Kupası’nda son 4 turnuvanın şampiyonunu doğru tahmin eden EA FC’den dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte detaylar…Alper Talha Şimşek
Bizim Çocuklar'ın da yer alacağı dev turnuvada ilk maç 11 Haziran TSİ 22.00'de Meksika-Güney Afrika arasında oynanacak.
Türkiye ise D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı kaşıya gelecek.
İlk maçımız ise 14 Haziran TSİ 07.00'de Avustralya karşısında ABD'de oynanacak.
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Dünya Kupası kazananlarını doğru tahmin etmesiyle dikkat çeken EA Sports, 2026 Dünya Kupası için simülasyon sonuçlarını açıkladı.
DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONUNU TAHMİN ETTİ
Oyun motoru üzerinden gerçekleştirilen EA FC 2026 simülasyonuna göre, 2026 Dünya Kupası’nın şampiyonu İspanya olacak.
EA Sports’un FIFA ve EA FC serilerinde yaptığı son dört Dünya Kupası tahmininin de doğru çıkması dikkat çekti.
Şirketin geçmiş turnuva tahminleri ise şu şekilde:
2022 — Arjantin
2018 — Fransa
2014 — Almanya
2010 — İspanya