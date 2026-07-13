2026 Dünya Kupası’nda sergilenen performanslar sonrası futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir liste yayımlandı. The Athletic tarafından hazırlanan “turnuvanın en iyi 50 oyuncusu” sıralaması, yıldız isimlerin yanı sıra genç yeteneklerin de ön plana çıkmasıyla dikkat çekti. Zirvede Lionel Messi yer alırken, listenin genelinde Avrupa’nın dev liglerinde forma giyen oyuncuların ağırlığı hissedildi. Özellikle bazı sıralamalar ise futbolseverler arasında tartışma yarattı.
Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede
The Athletic, 2026 Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusunu açıkladı. Zirvede Messi yer alırken listede sürpriz isimler dikkat çekti.Kaynak: Diğer
1. Zirve Messi’nin
Lionel Messi listenin 1 numarasında yer aldı. Onu Mbappe ve Bellingham takip etti.
İlk 5 dikkat çekti
2. Mbappe
3. Bellingham
4. Harry Kane
5. Haaland
Yıldızlar geçidi
6. Olise
7. Dembele
8. Hakimi
9. Vinicius Jr
10. Laporte
Genç yetenekler öne çıktı
11. Cubarsi
12. Upamecano
13. Saliba
14. Lamine Yamal
15. Saibari
Kaleciler ve orta saha
16. Diogo Costa
17. Quinones
18. Rodri
19. Elliot Anderson
20. Oyarzabal
Premier Lig damgası
21. Rice
22. Trossard
23. Gordon
24. Alvarado
25. Pedri
Dengeli liste
26. Bruno Guimaraes
27. Sarr
28. Balogun
29. Brahim Diaz
30. Pedro Porro
Avrupa karması
31. Luis Diaz
32. Schjelderup
33. Lisandro Martinez
34. Doue
35. Cucurella
Tecrübe ve kalite
36. Kobel
37. Odegaard
38. De Ketelaere
39. Rabiot
40. Mac Allister
Listenin son bölümü
41. Merino
42. Saka
43. Tielemans
44. Kimmich
45. Davinson Sanchez
Son 5 tamamladı
46. Enzo Fernandez
47. Wirtz
48. Barcola
49. Diomande
50. Julian Alvarez