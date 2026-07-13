Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede

2026 Dünya Kupası’nda sergilenen performanslar sonrası futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir liste yayımlandı. The Athletic tarafından hazırlanan “turnuvanın en iyi 50 oyuncusu” sıralaması, yıldız isimlerin yanı sıra genç yeteneklerin de ön plana çıkmasıyla dikkat çekti. Zirvede Lionel Messi yer alırken, listenin genelinde Avrupa’nın dev liglerinde forma giyen oyuncuların ağırlığı hissedildi. Özellikle bazı sıralamalar ise futbolseverler arasında tartışma yarattı.