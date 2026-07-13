Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede

Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede

The Athletic, 2026 Dünya Kupası’nın en iyi 50 futbolcusunu açıkladı. Zirvede Messi yer alırken listede sürpriz isimler dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede - Resim: 1

2026 Dünya Kupası’nda sergilenen performanslar sonrası futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir liste yayımlandı. The Athletic tarafından hazırlanan “turnuvanın en iyi 50 oyuncusu” sıralaması, yıldız isimlerin yanı sıra genç yeteneklerin de ön plana çıkmasıyla dikkat çekti. Zirvede Lionel Messi yer alırken, listenin genelinde Avrupa’nın dev liglerinde forma giyen oyuncuların ağırlığı hissedildi. Özellikle bazı sıralamalar ise futbolseverler arasında tartışma yarattı.

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Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede - Resim: 2

1. Zirve Messi’nin

Lionel Messi listenin 1 numarasında yer aldı. Onu Mbappe ve Bellingham takip etti.

İlk 5 dikkat çekti

2. Mbappe
3. Bellingham
4. Harry Kane
5. Haaland

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Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede - Resim: 3

Yıldızlar geçidi

6. Olise
7. Dembele
8. Hakimi
9. Vinicius Jr
10. Laporte

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Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede - Resim: 4

Genç yetenekler öne çıktı

11. Cubarsi
12. Upamecano
13. Saliba
14. Lamine Yamal
15. Saibari

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Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede - Resim: 5

Kaleciler ve orta saha

16. Diogo Costa
17. Quinones
18. Rodri
19. Elliot Anderson
20. Oyarzabal

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Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede - Resim: 6

Premier Lig damgası

21. Rice
22. Trossard
23. Gordon
24. Alvarado
25. Pedri

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Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede - Resim: 7

Dengeli liste

26. Bruno Guimaraes
27. Sarr
28. Balogun
29. Brahim Diaz
30. Pedro Porro

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Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede - Resim: 8

Avrupa karması

31. Luis Diaz
32. Schjelderup
33. Lisandro Martinez
34. Doue
35. Cucurella

8 11
Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede - Resim: 9

Tecrübe ve kalite

36. Kobel
37. Odegaard
38. De Ketelaere
39. Rabiot
40. Mac Allister

9 11
Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede - Resim: 10

Listenin son bölümü

41. Merino
42. Saka
43. Tielemans
44. Kimmich
45. Davinson Sanchez

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Dünya Kupası’nın en iyileri açıklandı: Galatasaray’ın yıldızı da listede - Resim: 11

Son 5 tamamladı

46. Enzo Fernandez
47. Wirtz
48. Barcola
49. Diomande
50. Julian Alvarez

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