Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede

Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede

The Athletic, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusunu belirledi. A Milli Futbol Takımı forması giyen 2 Türk yıldız da 50 kişilik listede yer buldu. Messi ve Ronaldo'nun yeri ise şaşırttı. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu…

Kaynak: Diğer
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Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 1

1- Ousmane Dembélé (Fransa)

1 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 2

2- Harry Kane (İngiltere)

2 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 3

3- Lamine Yamal (İspanya)

3 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 4

4- Michael Olise (Fransa)

4 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 5

5- Vitinha (Portekiz)

5 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 6

6- Kylian Mbappé (Fransa)

6 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 7

7- Gabriel Magalhães (Brezilya)

7 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 8

8- Pedri (İspanya)

8 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 9

9- Achraf Hakimi (Fas)

9 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 10

10- Bruno Fernandes (Portekiz)

10 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 11

11- Luis Díaz (Kolombiya)

11 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 12

12- Declan Rice (İngiltere)

12 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 13

13- Erling Haaland (Norveç)

13 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 14

14- Nuno Mendes (Portekiz)

14 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 15

15- Vinícius Júnior (Brezilya

15 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 16

16- Joshua Kimmich (Almanya)

16 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 17

17- William Saliba (Fransa)

17 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 18

18- Willian Pacho (Ekvador)

18 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 19

19- Jude Bellingham (İngiltere)

19 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 20

20- Federico Valverde (Uruguay)

20 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 21

21- Raphinha (Brezilya)

21 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 22

22- Jonathan Tah (Almanya)

22 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 23

23- Thibaut Courtois (Belçika)

23 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 24

24- Dayot Upamecano (Fransa)

24 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 25

25- Lionel Messi (Arjantin)

25 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 26

26- Enzo Fernández (Arjantin)

26 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 27

27- Antoine Semenyo (Gana)

27 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 28

28- Virgil van Dijk (Hollanda)

28 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 29

29- Désiré Doué (Fransa)

29 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 30

30- João Neves (Portekiz)

30 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 31

31- Bukayo Saka (İngiltere)

31 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 32

32- Moisés Caicedo (Ekvador)

32 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 33

33- Jeremy Doku (Belçika)

33 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 34

34- Florian Wirtz (Almanya)

34 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 35

35- Yan Diomande (Fildişi Sahili)

35 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 36

36- Fabián Ruiz (İspanya)

36 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 37

37- Julián Álvarez (Arjantin)

37 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 38

38- Martin Ødegaard (Norveç)

38 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 39

39- Rayan Cherki (Fransa)

39 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 40

40- Bernardo Silva (Portekiz)

40 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 41

41- Marquinhos (Brezilya)

41 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 42

42- Mohamed Salah (Mısır)

42 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 43

43- Piero Hincapié (Ekvador)

43 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 44

44- Rodri (İspanya)

44 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 45

45- ARDA GÜLER (TÜRKİYE)

45 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 46

46- Rúben Dias (Portekiz)

46 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 47

47- HAKAN ÇALHANOĞLU (TÜRKİYE)

47 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 48

48- Jamal Musiala (Almanya)

48 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 49

49- Nico Paz (Arjantin)

49 50
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede - Resim: 50

50- Cristiano Ronaldo (Portekiz)

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