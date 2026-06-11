1- Ousmane Dembélé (Fransa)
Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu belli oldu: Türkiye'den 2 yıldız listede
The Athletic, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusunu belirledi. A Milli Futbol Takımı forması giyen 2 Türk yıldız da 50 kişilik listede yer buldu. Messi ve Ronaldo'nun yeri ise şaşırttı. İşte 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 50 futbolcusu…Kaynak: Diğer
2- Harry Kane (İngiltere)
3- Lamine Yamal (İspanya)
4- Michael Olise (Fransa)
5- Vitinha (Portekiz)
6- Kylian Mbappé (Fransa)
7- Gabriel Magalhães (Brezilya)
8- Pedri (İspanya)
9- Achraf Hakimi (Fas)
10- Bruno Fernandes (Portekiz)
11- Luis Díaz (Kolombiya)
12- Declan Rice (İngiltere)
13- Erling Haaland (Norveç)
14- Nuno Mendes (Portekiz)
15- Vinícius Júnior (Brezilya
16- Joshua Kimmich (Almanya)
17- William Saliba (Fransa)
18- Willian Pacho (Ekvador)
19- Jude Bellingham (İngiltere)
20- Federico Valverde (Uruguay)
21- Raphinha (Brezilya)
22- Jonathan Tah (Almanya)
23- Thibaut Courtois (Belçika)
24- Dayot Upamecano (Fransa)
25- Lionel Messi (Arjantin)
26- Enzo Fernández (Arjantin)
27- Antoine Semenyo (Gana)
28- Virgil van Dijk (Hollanda)
29- Désiré Doué (Fransa)
30- João Neves (Portekiz)
31- Bukayo Saka (İngiltere)
32- Moisés Caicedo (Ekvador)
33- Jeremy Doku (Belçika)
34- Florian Wirtz (Almanya)
35- Yan Diomande (Fildişi Sahili)
36- Fabián Ruiz (İspanya)
37- Julián Álvarez (Arjantin)
38- Martin Ødegaard (Norveç)
39- Rayan Cherki (Fransa)
40- Bernardo Silva (Portekiz)
41- Marquinhos (Brezilya)
42- Mohamed Salah (Mısır)
43- Piero Hincapié (Ekvador)
44- Rodri (İspanya)
45- ARDA GÜLER (TÜRKİYE)
46- Rúben Dias (Portekiz)
47- HAKAN ÇALHANOĞLU (TÜRKİYE)
48- Jamal Musiala (Almanya)
49- Nico Paz (Arjantin)
50- Cristiano Ronaldo (Portekiz)