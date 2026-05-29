ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. 48 takımın mücadele edeceği turnuva öncesinde en değerli 25 milli takım belli oldu. A Milli Futbol Takımı’nın listede yer aldığı sıralama da netlik kazandı.
Dünya Kupası’nın en değerli ülkeleri belli oldu: Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada?
2026 Dünya Kupası'nın en değerli ülkeleri netleşti; Türkiye A Milli Takımı'nın da yer alacağı dev turnuvada listeyi sizler için derledik. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
İşte 2026 Dünya Kupası’nın en değerli 25 takımı…
1- Fransa | 1,48 milyar euro
2- İngiltere | 1,31 milyar euro
3- İspanya | 1,27 milyar euro
4- Almanya | 998 milyon euro
5- Portekiz | 972 milyon euro
6- Brezilya | 909,20 milyon euro
7- Hollanda | 833,50 milyon euro
8- Arjantin | 765,50 milyon euro
9- Norveç | 597,20 milyon euro
10- Belçika | 548,20 milyon euro
11- TÜRKİYE | 536,20 milyon euro
12- Fildişi Sahili | 533,90 milyon euro
13- Fas | 484,20 milyon euro
14- Senegal | 468 milyon euro
15- İsveç | 439,38 milyon euro
16- ABD | 377,20 milyon euro
17- Hırvatistan | 370,70 milyon euro
18- İsviçre | 338,60 milyon euro
19- Kolombiya | 308,95 milyon euro
20- Japonya | 279,50 milyon euro
21- Avusturya | 271,70 milyon euro
22- Ekvador | 259,05 milyon euro
23- Gana | 235,75 milyon euro
24- Cezayir | 226,80 milyon euro
25- Kanada | 217,65 milyon euro