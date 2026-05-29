Yeniçağ Gazetesi
29 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 22°
Dünya Kupası'nın en değerli ülkeleri belli oldu: Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada?

Dünya Kupası’nın en değerli ülkeleri belli oldu: Türkiye A Milli Takım kaçıncı sırada?

2026 Dünya Kupası'nın en değerli ülkeleri netleşti; Türkiye A Milli Takımı'nın da yer alacağı dev turnuvada listeyi sizler için derledik. İşte detaylar...

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. 48 takımın mücadele edeceği turnuva öncesinde en değerli 25 milli takım belli oldu. A Milli Futbol Takımı’nın listede yer aldığı sıralama da netlik kazandı.

İşte 2026 Dünya Kupası’nın en değerli 25 takımı…

1- Fransa | 1,48 milyar euro

2- İngiltere | 1,31 milyar euro

3- İspanya | 1,27 milyar euro

4- Almanya | 998 milyon euro

5- Portekiz | 972 milyon euro

6- Brezilya | 909,20 milyon euro

7- Hollanda | 833,50 milyon euro

8- Arjantin | 765,50 milyon euro

9- Norveç | 597,20 milyon euro

10- Belçika | 548,20 milyon euro

11- TÜRKİYE | 536,20 milyon euro

12- Fildişi Sahili | 533,90 milyon euro

13- Fas | 484,20 milyon euro

14- Senegal | 468 milyon euro

15- İsveç | 439,38 milyon euro

16- ABD | 377,20 milyon euro

17- Hırvatistan | 370,70 milyon euro

18- İsviçre | 338,60 milyon euro

19- Kolombiya | 308,95 milyon euro

20- Japonya | 279,50 milyon euro

21- Avusturya | 271,70 milyon euro

22- Ekvador | 259,05 milyon euro

23- Gana | 235,75 milyon euro

24- Cezayir | 226,80 milyon euro

25- Kanada | 217,65 milyon euro

