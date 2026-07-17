2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey Stadyumu'nda yapılacak Arjantin-İspanya finalinin ardından belli olacak.
Dünya kupasını kazanan futbolculara şampiyonluk yüzüğü: Servet değerinde
FIFA, pazar günü Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin galibine, turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verileceğini açıkladı.Kaynak: İHA
FIFA tarafından yapılan açıklamada, NBA ve NFL organizasyonlarında da kullanılan şampiyonluk yüzüğü uygulamasının Dünya Kupası'na taşınacağı belirtildi.
Toplam 2026 adet üretilecek yüzüklerin 30'u şampiyon takıma teslim edilecek, kalan 1.996 adet ise resmi lisanslı ürün olarak taraftarların satışına sunulacak.
FIFA, yüzüğün bir bölümünde Dünya Kupası işlemelerinin yer alacağını, diğer kısmının ise turnuvayı kazanan ekibe özel şekilde hazırlanacağını bildirdi.
Her yüzüğün özel seri numarasıyla üretileceği ve orijinallik belgesiyle birlikte teslim edileceği aktarıldı.
FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası için özel olarak üretilen şampiyonluk yüzüklerinin her birinin yaklaşık 130 bin Euro değerinde olması bekleniyor.