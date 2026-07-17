Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya kupasını kazanan futbolculara şampiyonluk yüzüğü: Servet değerinde

Dünya kupasını kazanan futbolculara şampiyonluk yüzüğü: Servet değerinde

FIFA, pazar günü Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin galibine, turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü verileceğini açıkladı.

Kaynak: İHA
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Dünya kupasını kazanan futbolculara şampiyonluk yüzüğü: Servet değerinde - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonu, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey Stadyumu'nda yapılacak Arjantin-İspanya finalinin ardından belli olacak.

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Dünya kupasını kazanan futbolculara şampiyonluk yüzüğü: Servet değerinde - Resim: 2

FIFA tarafından yapılan açıklamada, NBA ve NFL organizasyonlarında da kullanılan şampiyonluk yüzüğü uygulamasının Dünya Kupası'na taşınacağı belirtildi.

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Dünya kupasını kazanan futbolculara şampiyonluk yüzüğü: Servet değerinde - Resim: 3

Toplam 2026 adet üretilecek yüzüklerin 30'u şampiyon takıma teslim edilecek, kalan 1.996 adet ise resmi lisanslı ürün olarak taraftarların satışına sunulacak.

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Dünya kupasını kazanan futbolculara şampiyonluk yüzüğü: Servet değerinde - Resim: 4

FIFA, yüzüğün bir bölümünde Dünya Kupası işlemelerinin yer alacağını, diğer kısmının ise turnuvayı kazanan ekibe özel şekilde hazırlanacağını bildirdi.

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Dünya kupasını kazanan futbolculara şampiyonluk yüzüğü: Servet değerinde - Resim: 5

Her yüzüğün özel seri numarasıyla üretileceği ve orijinallik belgesiyle birlikte teslim edileceği aktarıldı.

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Dünya kupasını kazanan futbolculara şampiyonluk yüzüğü: Servet değerinde - Resim: 6

FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası için özel olarak üretilen şampiyonluk yüzüklerinin her birinin yaklaşık 130 bin Euro değerinde olması bekleniyor.

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