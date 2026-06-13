2026 Dünya Kupası heyecanı başladı. 23. dev turnuvada gözler, A Milli Takımımızın yarın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmaya çevrildi.
Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon
2026 Dünya Kupası heyecanı başlarken gözler A Milli Takım’ın Avustralya maçı üzerine çevrildi. 1930’dan bu yana düzenlenen turnuvada 8 farklı ülke şampiyonluk yaşarken, kazananlar listesi futbol tarihine damga vurdu. İşte detaylar...Alper Talha Şimşek
1930 yılında başlayan Dünya Kupası’nda bugüne kadar 22 kez turnuva düzenlendi ve 8 farklı ülke şampiyonluk sevinci yaşadı.
Öte yandan 2 ülke de turnuvayı 2 kez üst üste kazanma başarısı gösterdi. Sizler için Dünya Kupası’nı kazanan ülkeleri derledik:
2022 – Arjantin (Lionel Scaloni)
2018 – Fransa (Didier Deschamps)
2014 – Almanya (Joachim Löw)
2010 – İspanya (Vicente del Bosque)
2006 – İtalya (Marcello Lippi)
2002 – Brezilya (Luiz Felipe Scolari)
1998 – Fransa (Aimé Jacquet)
1994 – Brezilya (Carlos Alberto Parreira)
1990 – Almanya (Franz Beckenbauer)
1986 – Arjantin (Carlos Bilardo)
1982 – İtalya (Enzo Bearzot)
1978 – Arjantin (César Luis Menotti)
1974 – Almanya (Helmut Schön)
1970 – Brezilya (Mario Zagallo)
1966 – İngiltere (Sir Alf Ramsey)
1962 – Brezilya (Aymoré Moreira)
1958 – Brezilya (Vicente Feola)
1954 – Almanya (Sepp Herberger)
1950 – Uruguay (Juan López)
1938 – İtalya (Vittorio Pozzo)
1934 – İtalya (Vittorio Pozzo)
1930 – Uruguay (Alberto Suppici)