Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon

Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon

2026 Dünya Kupası heyecanı başlarken gözler A Milli Takım’ın Avustralya maçı üzerine çevrildi. 1930’dan bu yana düzenlenen turnuvada 8 farklı ülke şampiyonluk yaşarken, kazananlar listesi futbol tarihine damga vurdu. İşte detaylar...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 1

2026 Dünya Kupası heyecanı başladı. 23. dev turnuvada gözler, A Milli Takımımızın yarın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmaya çevrildi.

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 2

1930 yılında başlayan Dünya Kupası’nda bugüne kadar 22 kez turnuva düzenlendi ve 8 farklı ülke şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 3

Öte yandan 2 ülke de turnuvayı 2 kez üst üste kazanma başarısı gösterdi. Sizler için Dünya Kupası’nı kazanan ülkeleri derledik:

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 4

2022 – Arjantin (Lionel Scaloni)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 5

2018 – Fransa (Didier Deschamps)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 6

2014 – Almanya (Joachim Löw)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 7

2010 – İspanya (Vicente del Bosque)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 8

2006 – İtalya (Marcello Lippi)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 9

2002 – Brezilya (Luiz Felipe Scolari)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 10

1998 – Fransa (Aimé Jacquet)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 11

1994 – Brezilya (Carlos Alberto Parreira)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 12

1990 – Almanya (Franz Beckenbauer)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 13

1986 – Arjantin (Carlos Bilardo)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 14

1982 – İtalya (Enzo Bearzot)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 15

1978 – Arjantin (César Luis Menotti)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 16

1974 – Almanya (Helmut Schön)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 17

1970 – Brezilya (Mario Zagallo)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 18

1966 – İngiltere (Sir Alf Ramsey)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 19

1962 – Brezilya (Aymoré Moreira)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 20

1958 – Brezilya (Vicente Feola)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 21

1954 – Almanya (Sepp Herberger)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 22

1950 – Uruguay (Juan López)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 23

1938 – İtalya (Vittorio Pozzo)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 24

1934 – İtalya (Vittorio Pozzo)

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Dünya Kupası’nı hangi ülkeler kazandı? 8 ülke zirvede, tarihte 22 şampiyon - Resim: 25

1930 – Uruguay (Alberto Suppici)

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