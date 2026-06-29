Yeniçağ Gazetesi
29 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı

Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı

2026 Dünya Kupası'nda 16 takım grup aşamasında elendi. Peki turnuvadan elenen takımlar arasında piyasa değeri en yüksek oyuncular kimler? İşte Transfermarkt verilerine göre klasik 4-3-3 dizilişiyle oluşturulan en değerli ilk 11.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı - Resim: 1

KALECİ: LUCAS HORNICEK

Takım: Çek Cumhuriyeti
Piyasa değeri: 18 milyon euro

1 11
Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı - Resim: 2

SAĞ BEK: AARON HICKEY

Takım: İskoçya
Piyasa değeri: 16 milyon euro

2 11
Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı - Resim: 3

STOPER: ABDUKODIR KHUSANOV

Takım: Özbekistan
Piyasa değeri: 50 milyon euro

3 11
Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı - Resim: 4

STOPER: LADISLAV KREJCI

Takım: Çek Cumhuriyeti
Piyasa değeri: 22 milyon euro

4 11
Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı - Resim: 5

SOL BEK: FERDİ KADIOĞLU

Takım: Türkiye
Piyasa değeri: 35 milyon euro

5 11
Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı - Resim: 6

ORTA SAHA: FEDERICO VALVERDE

Takım: Uruguay
Piyasa değeri: 90 milyon euro

6 11
Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı - Resim: 7

ORTA SAHA: SCOTT MCTOMINAY

Takım: İskoçya
Piyasa değeri: 40 milyon euro

7 11
Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı - Resim: 8

ORTA SAHA: ARDA GÜLER

Takım: Türkiye
Piyasa değeri: 90 milyon euro

8 11
Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı - Resim: 9

SAĞ KANAT: YUNUS AKGUN

Takım: Türkiye
Piyasa değeri: 18 milyon euro

9 11
Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı - Resim: 10

SOL KANAT: KENAN YILDIZ

Takım: Türkiye
Piyasa değeri: 75 milyon euro

10 11
Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı - Resim: 11

FORVET: DARWIN NUNEZ

Takım: Uruguay
Piyasa değeri: 20 milyon euro

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro