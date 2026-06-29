Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenen en değerli 11'de 4 Türk yıldız yer aldı

KALECİ: LUCAS HORNICEK
Takım: Çek Cumhuriyeti
Piyasa değeri: 18 milyon euro
KALECİ: LUCAS HORNICEK
Takım: Çek Cumhuriyeti
Piyasa değeri: 18 milyon euro
SAĞ BEK: AARON HICKEY
Takım: İskoçya
Piyasa değeri: 16 milyon euro
STOPER: ABDUKODIR KHUSANOV
Takım: Özbekistan
Piyasa değeri: 50 milyon euro
STOPER: LADISLAV KREJCI
Takım: Çek Cumhuriyeti
Piyasa değeri: 22 milyon euro
SOL BEK: FERDİ KADIOĞLU
Takım: Türkiye
Piyasa değeri: 35 milyon euro
ORTA SAHA: FEDERICO VALVERDE
Takım: Uruguay
Piyasa değeri: 90 milyon euro
ORTA SAHA: SCOTT MCTOMINAY
Takım: İskoçya
Piyasa değeri: 40 milyon euro
ORTA SAHA: ARDA GÜLER
Takım: Türkiye
Piyasa değeri: 90 milyon euro
SAĞ KANAT: YUNUS AKGUN
Takım: Türkiye
Piyasa değeri: 18 milyon euro
SOL KANAT: KENAN YILDIZ
Takım: Türkiye
Piyasa değeri: 75 milyon euro
FORVET: DARWIN NUNEZ
Takım: Uruguay
Piyasa değeri: 20 milyon euro