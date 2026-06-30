2026 FIFA Dünya Kupası, yalnızca golleri ve heyecan dolu maçlarıyla değil, sürpriz sonuçlarıyla da futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor. Turnuvanın ilk bölümünde yaşanan beklenmedik elenmeler, kupanın seyrini tamamen değiştirdi.
Dünya Kupası’nda ezber bozan tablo: Beklenmeyen vedalar
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması ve son 32 turu geride kalırken turnuvaya damga vuran sürpriz sonuçlar futbolseverleri şaşırttı. Favori takımlar erken veda ederken, beklenmedik ekipler yoluna devam etti.Kaynak: Diğer
Türkiye grup aşamasını geçemedi
Turnuva öncesinde gruptan çıkması beklenen Türkiye, istediği sonuçları alamayarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Ay-yıldızlı ekibin erken elenişi Türk futbol kamuoyunda büyük hayal kırıklığı yarattı.
Uruguay da erken veda etti
Dünya futbolunun köklü ülkelerinden Uruguay da grup aşamasını geçemeyen takımlar arasında yer aldı. Tecrübeli kadrosuna rağmen beklentilerin uzağında kalan Güney Amerika ekibi turnuvaya erken veda etti.
Güney Kore beklentileri karşılayamadı
Asya futbolunun güçlü temsilcilerinden Güney Kore de grup aşamasını aşamadı. Elde edilen sonuçların ardından ülkede teknik direktör istifa ederken, süreç devlet yetkililerinin de gündemine taşındı.
Almanya'ya Paraguay şoku
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Almanya, son 32 turunda Paraguay karşısında penaltı atışlarıyla elenerek Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.
Fas, Hollanda'yı saf dışı bıraktı
Son 32 turunun bir diğer dikkat çeken sonucu ise Hollanda-Fas eşleşmesinde yaşandı. Fas, penaltı atışları sonunda Hollanda'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı ve turnuvanın en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirdi.