31 Mayıs 2026 Pazar
A Milli Takım'da sevindiren gelişme: İki yıldız oyuncu çalışmalara başladı

Kuzey Makedonya maçı öncesi A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşandı. İki yıldızın son antrenmandaki görüntüsü teknik heyeti sevindirdi.

Furkan Çelik
A Milli Futbol Takımı, Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde çalışmalarını tamamlarken teknik direktör Vincenzo Montella’ya sevindiren haberler geldi.

Sakatlıkları nedeniyle son günlerde bireysel program uygulayan Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu'nun son durumları belli oldu.

HAKAN TAKIMLA ÇALIŞTI

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenmanda Hakan Çalhanoğlu ilk bölümde takımla birlikte çalıştı.

KEREM SAHAYA İNDİ

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kerem Aktürkoğlu da antrenmanda yer aldı.

Antrenmanda düz koşu yapan milli yıldızın Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor.

ÜÇ İSİMİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan A Milli Takım'da Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskihellaç'ın tedavilerine devam edildiği açıklandı.

MONTELLA SON PROVASINI YAPTI

Ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya karşılaşması öncesindeki son çalışmasında taktik organizasyonlar üzerinde durdu.

İSMAİL YÜKSEK'E SÜRPRİZ KUTLAMA

Antrenman öncesinde milli takımda renkli görüntüler yaşandı.

Teknik heyet ve futbolcular, kısa süre önce evlenen İsmail Yüksek için özel bir kutlama organize ederek tecrübeli oyuncuyu tebrik etti.

HACIOSMANOĞLU DA TAKİP ETTİ

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yerinde izledi.

A Milli Takım, yarın saat 20.30’da Kadıköy’de Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

