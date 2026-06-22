2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci hafta maçında son şampiyon Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi.
Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov
2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci maçında son şampiyon Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi. Dallas'ta oynanan mücadeleyi Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazandı.Furkan Çelik
Dallas'ta oynanan mücadeleyi Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazandı.
REKOR FIRSATINI PENALTIDA KAÇIRDI
Arjantin karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında penaltı kazandı. Lautaro Martinez'in ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem Amin Omar, VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozsiyonu izleyerek beyaz noktayı gösterdi.
Topun başına geçen Messi, tarihi fırsatı değerlendiremedi ve penaltı vuruşunda topu auta gönderdi.
Opta verilerine göre Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kullanan (7) ve en fazla penaltı kaçıran (3) oyuncu konumunda bulunuyor.
KLOSE'Yİ GERİDE BIRAKTI
Penaltıyı kaçırmasına rağmen oyunun kontrolünü elinde tutan Arjantin'de Messi bu kez 39. dakikada sahneye çıktı.
Facundo Medina'nın soldan çevirdiği topu Thiago Almada ustalıkla bıraktı. Ceza sahasına hareketlenen Messi tek vuruşla ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.
Bu golle Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 17'ye çıkaran Arjantin kaptanı, Alman efsane Miroslav Klose'yi geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
90+4'TE PERDEYİ KAPATTI
Karşılaşmanın son bölümünde Avusturya beraberlik için risk alırken son sözü yine Messi söyledi.
90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu, skoru 2-0'a getirerek galibiyeti ilan etti.
ARJANTİN'İN TÜM GOLLERİ MESSİ'DEN
Turnuvaya Cezayir karşısında yaptığı hat-trickle başlayan Messi, Avusturya ağlarını da iki kez havalandırdı.
Böylece Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'nda attığı ilk beş golün tamamı 39 yaşındaki süper yıldızdan geldi.
Bu sonucun ardından Arjantin puanını 6'ya yükselterek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
Lionel Messi ise 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihindeki gol krallığı rekorunu daha da geliştirdi.
Öte yandan Avusturya ise 3 puanda kaldı. Ralf Ragnick'in öğrencileri son maçta Cezayir ile karşı karşıya gelecek.