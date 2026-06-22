Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov

Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci maçında son şampiyon Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi. Dallas'ta oynanan mücadeleyi Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazandı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nun ikinci hafta maçında son şampiyon Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi.

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Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov - Resim: 2

Dallas'ta oynanan mücadeleyi Arjantin, Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 kazandı.

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Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov - Resim: 3

REKOR FIRSATINI PENALTIDA KAÇIRDI

Arjantin karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında penaltı kazandı. Lautaro Martinez'in ceza sahasında yerde kalmasının ardından hakem Amin Omar, VAR'dan gelen tavsiye üzerine pozsiyonu izleyerek beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Messi, tarihi fırsatı değerlendiremedi ve penaltı vuruşunda topu auta gönderdi.

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Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov - Resim: 4

Opta verilerine göre Arjantinli yıldız, Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı kullanan (7) ve en fazla penaltı kaçıran (3) oyuncu konumunda bulunuyor.

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Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov - Resim: 5

KLOSE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Penaltıyı kaçırmasına rağmen oyunun kontrolünü elinde tutan Arjantin'de Messi bu kez 39. dakikada sahneye çıktı.

Facundo Medina'nın soldan çevirdiği topu Thiago Almada ustalıkla bıraktı. Ceza sahasına hareketlenen Messi tek vuruşla ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.

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Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov - Resim: 6

Bu golle Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 17'ye çıkaran Arjantin kaptanı, Alman efsane Miroslav Klose'yi geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

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Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov - Resim: 7

90+4'TE PERDEYİ KAPATTI

Karşılaşmanın son bölümünde Avusturya beraberlik için risk alırken son sözü yine Messi söyledi.

90+4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan yıldız futbolcu, skoru 2-0'a getirerek galibiyeti ilan etti.

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Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov - Resim: 8

ARJANTİN'İN TÜM GOLLERİ MESSİ'DEN

Turnuvaya Cezayir karşısında yaptığı hat-trickle başlayan Messi, Avusturya ağlarını da iki kez havalandırdı.

Böylece Arjantin'in 2026 Dünya Kupası'nda attığı ilk beş golün tamamı 39 yaşındaki süper yıldızdan geldi.

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Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov - Resim: 9

Bu sonucun ardından Arjantin puanını 6'ya yükselterek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Lionel Messi ise 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihindeki gol krallığı rekorunu daha da geliştirdi.

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Messi ne rekora doyuyor, ne gole, ne de galibiyete... Arjantin'den tek kişilik şov - Resim: 10

Öte yandan Avusturya ise 3 puanda kaldı. Ralf Ragnick'in öğrencileri son maçta Cezayir ile karşı karşıya gelecek.

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