Dünya gül yağı pazarının kalbi: Isparta’da hasat başladı

GÜL VE GÜL YAĞI NERELERDE KULLANILIYOR?

Gül ve gül yağı, başta kozmetik, parfüm, ilaç ve gıda sanayisi olmak üzere birçok sektörde kullanılan değerli doğal hammaddeler arasında yer almaktadır. Özellikle Fransa, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler gül yağı ithalatında öne çıkmaktadır. Fransa’nın Grasse bölgesi dünya parfüm endüstrisinin merkezi kabul edilirken, gül yağı burada lüks parfümlerin temel bileşenlerinden biri olarak kullanılmaktadır. ABD ve Avrupa ülkelerinde ise cilt bakım ürünleri, sabun, losyon ve aromaterapi ürünlerinde yoğun talep görmektedir. Almanya ve Birleşik Krallık’ta eczacılık ve doğal tedavi ürünlerinde, Asya pazarında ise özellikle Japonya ve Güney Kore’de yüksek segment kozmetik ürünlerinde tercih edilmektedir.