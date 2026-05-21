Dünya gül yağı pazarının kalbi: Isparta’da hasat başladı
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65’inin yapıldığı Isparta’da gül hasadı başladı. Don nedeniyle geçen yıl düşen rekolte bu yıl yükselişe geçti. Üreticiler sabah erken saatlerde topladıkları gülleri fabrikalara gönderirken, sezonda yaklaşık 20 tonluk verim bekleniyor.
Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'ya ektiği gül çiçeği, bugün yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline geldi.
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı kentte gül çiçeğinin açmasıyla üreticiler hasada başladı. Güneşin yağ oranını azaltması nedeniyle sabah erken saatlerde bahçelerine giden çiftçiler, topladıkları ilk gülleri fabrikalara gönderdi.
Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde de işçiler tarafından özenle toplanan güller, çuvallara doldurularak fabrikalara ulaştırılıyor.
Yaklaşık 12 yıldır 70 dekarlık alanda gül üretimi yapan Ali Yolcu, geçen yıl yaşanan don olayının rekolteyi düşürdüğünü, bu yıl verimden mutlu olduklarını söyledi.
REKOR BEKLENTİ
Hava şartlarının üretici açısından olumlu seyrettiğini belirten Yolcu, “Bu yıl geçen yıla göre daha iyi gidiyor. Yağmurlu ve serin hava güllere olumlu yansıdı. Geçen yıl don nedeniyle 10,5 ton ürün almıştık. Bu yıl tomurcuklar oldukça fazla. Yaklaşık 20 ton rekolte bekliyoruz.” dedi.
Hasadın sabah erken saatlerde başladığını ifade eden Yolcu, yüksek kesimlerde çalışmaların gece saatlerine kadar sürebildiğini söyledi.
Kendi kazanlarında da üretim yaptıklarını anlatan Yolcu, “Kazanlarımızda yaklaşık 60 kilo gül kaynatıyoruz. Hasadın geri kalan kısmını ise gül yağı üretimine gönderiyoruz.” diye konuştu.
Üretimi yapılan gül yağının kozmetik sanayisinin ham maddesi olduğunu vurgulayan Yolcu, önemli bir kısmının ihraç edildiğini dile getirdi.
GÜL VE GÜL YAĞI NERELERDE KULLANILIYOR?
Gül ve gül yağı, başta kozmetik, parfüm, ilaç ve gıda sanayisi olmak üzere birçok sektörde kullanılan değerli doğal hammaddeler arasında yer almaktadır. Özellikle Fransa, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler gül yağı ithalatında öne çıkmaktadır. Fransa’nın Grasse bölgesi dünya parfüm endüstrisinin merkezi kabul edilirken, gül yağı burada lüks parfümlerin temel bileşenlerinden biri olarak kullanılmaktadır. ABD ve Avrupa ülkelerinde ise cilt bakım ürünleri, sabun, losyon ve aromaterapi ürünlerinde yoğun talep görmektedir. Almanya ve Birleşik Krallık’ta eczacılık ve doğal tedavi ürünlerinde, Asya pazarında ise özellikle Japonya ve Güney Kore’de yüksek segment kozmetik ürünlerinde tercih edilmektedir.
Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri de yüksek kaliteli esanslara olan talebiyle önemli ithalatçılar arasında yer almaktadır. İsviçre ve İtalya’da niş parfüm markaları gül yağını üst segment ürünlerde kullanırken, gıda sektöründe doğal aroma verici olarak da değerlendirilmektedir. Türkiye, özellikle Isparta bölgesiyle dünya gül yağı üretiminde önemli bir tedarikçi konumunda bulunmakta ve ürettiği ürünleri Avrupa’dan Asya’ya geniş bir pazara ihraç etmektedir. Artan küresel talep, gül ve gül yağını hem ekonomik hem de stratejik açıdan değerli bir ürün haline getirmektedir.