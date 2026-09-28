Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünya devinden sürpriz satın alma: Bir ülkenin yüzde 36’sına hükmediyor

Dünya devinden sürpriz satın alma: Bir ülkenin yüzde 36’sına hükmediyor

Küresel çimento sektöründe dengeleri değiştirecek yeni bir satın alma için anlaşmaya varıldı. TCC Group Holdings, Ukrayna pazarının yaklaşık yüzde 36’sını elinde bulunduran IFCEM Group’u bünyesine katıyor. İşlem sonrası grubun yıllık çimento üretim kapasitesi 117 milyon tona ulaşacak.

Kaynak: İHA
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Dünya devinden sürpriz satın alma: Bir ülkenin yüzde 36’sına hükmediyor - Resim: 1

ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE DEV HAMLE
TCC Group Holdings, Avrupa’daki büyüme stratejisi kapsamında Ukrayna’nın en büyük ikinci çimento üreticisi Ivano-Frankivskcement ve bağlı şirketlerini satın almak üzere anlaşmaya vardı.

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Dünya devinden sürpriz satın alma: Bir ülkenin yüzde 36’sına hükmediyor - Resim: 2

PAZARIN YÜZDE 36’SINA SAHİP
IFCEM Group, Ukrayna çimento pazarındaki yaklaşık yüzde 36’lık payıyla ülkenin önde gelen üreticileri arasında bulunuyor.

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Dünya devinden sürpriz satın alma: Bir ülkenin yüzde 36’sına hükmediyor - Resim: 3

KAPASİTE 117 MİLYON TONA ULAŞACAK
Satın alma işleminin tamamlanmasıyla TCC Group çatısı altındaki küresel çimento üretim kapasitesinin yıllık yaklaşık 117 milyon tona yükselmesi bekleniyor.

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Dünya devinden sürpriz satın alma: Bir ülkenin yüzde 36’sına hükmediyor - Resim: 4

SADECE ÇİMENTO DEĞİL
Anlaşma; hazır beton ve agreganın yanı sıra çatı kaplama malzemeleri, alçı ürünleri ve kuru harç tesislerini de kapsıyor. Böylece grubun yapı malzemeleri portföyü daha da genişleyecek.

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Dünya devinden sürpriz satın alma: Bir ülkenin yüzde 36’sına hükmediyor - Resim: 5

2 BİN 500 KİŞİ DAHA KATILACAK
CIMPOR & OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, IFCEM’in katılımıyla yaklaşık 2 bin 500 çalışanın daha grup bünyesine dahil olacağını açıkladı.

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Dünya devinden sürpriz satın alma: Bir ülkenin yüzde 36’sına hükmediyor - Resim: 6

DOĞU AVRUPA’DA GÜÇLÜ İHRACAT AĞI
IFCEM, Batı Ukrayna’daki üretim altyapısının yanı sıra Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Moldova’ya uzanan ihracat ağıyla dikkat çekiyor.

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Dünya devinden sürpriz satın alma: Bir ülkenin yüzde 36’sına hükmediyor - Resim: 7

HEDEF DÜŞÜK KARBONLU BÜYÜME
TCC Group, düşük karbon teknolojileri ve yeşil üretim tecrübesini IFCEM’e aktararak Doğu Avrupa’daki varlığını genişletmeyi ve Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde rol üstlenmeyi hedefliyor.

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