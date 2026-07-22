Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğindeki öncü kentlerinden Denizli, kekik üretiminde sergilediği yüksek performansla küresel pazardaki güçlü konumunu koruyor. Türkiye, dünya genelindeki kekik ticaretinde lider aktörler arasında yer alırken, bu başarının merkezinde Denizli bulunuyor.
Dünya Denizli kekiğinin peşinde: Yılda 10 bin ton üretiliyor
Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezi Denizli, aylık 150 ton kekik işleme kapasitesiyle ABD ve Orta Doğu başta olmak üzere dünya pazarlarına kekik ve kekik yağı ihraç ediyor. Şehir, tek başına yıllık 10 bin tonu aşan kekik üretimiyle ülke ekonomisine ve çiftçiye dev katkı sağlıyor.Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine kıyasla, Türkiye genelinde her yıl ortalama 20 bin ile 25 bin ton arasında kültür kekiği elde ediliyor. Bu rekoltenin yaklaşık yüzde 85 ila 90'lık dev kısmı; Denizli, Manisa, Uşak ve Kütahya hatasından sağlanıyor. Denizli ise tek başına yıllık 10 bin tonu geçen üretim gücüyle Türkiye'nin lider tedarikçisi konumunda yer alıyor.
Özellikle Pamukkale, Güney, Tavas, Çal, Bekilli, Buldan, Çivril, Acıpayam ve Kale ilçelerinde binlerce çiftçi geçimini bu tarımsal faaliyetle sürdürüyor. Ülke genelinden yurt dışına gönderilen kekiğin büyük bir bölümü de yine Denizli topraklarından küresel pazarlara aktarılıyor.
Kentin önemli tesislerinden birini işleten İsmail Kaya, tesislerinde her ay ortalama 150 ton kekiği işleme aldıklarını ve üretimin ağırlıklı olarak dış pazara yönlendirildiğini vurguladı. Yüksek kaliteli Denizli kekiğinin uluslararası arenada yoğun talep gördüğünü belirten Kaya; ürünlerin dünya standartlarına uygun işlendiğini, başta ABD ve Orta Doğu coğrafyası olmak üzere çok sayıda ülkeye sevk edildiğini aktardı.
Söz konusu sevkiyat rakamlarına değinen Kaya, her yıl yaklaşık 200 ton kekik ile 20 tona yakın kekik yağı ihraç ettiklerini dile getirdi. Ayrıca ABD pazarına yıllık ortalama 70 ton çörek otu yağı gönderdiklerini belirterek, dünya genelinde doğal yağlara olan ilginin ivme kazandığına dikkat çekti.
Bölgedeki kırsal mahallelerde tarlalardaki yoğun mesainin sürdüğünü ifade eden İsmail Kaya, iklim şartlarının elverişli seyretmesiyle ürün kalitesinde yüksek standart yakalandığını bildirdi. Toplanan kekiklerin; kurutma, eleme ve kalite kontrol aşamalarının ardından tesislerde işlenerek satışa hazır hale getirildiği belirtildi.
Kekik tarımının yerel üreticiye sağladığı mali desteğin her geçen dönem arttığına değinen Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kekik bugün Denizli çiftçisi için en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Üreticimiz kaliteli üretim yaptığı sürece dünya pazarında Türk kekiğine her zaman talep var. Dikim alanları her yıl genişliyor. Bunun yanında doğadan da önemli miktarda kekik toplanıyor. Bu ürün hem ihracata hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.”
“Kekik üretimi kırsal bölgelerde yaşayan binlerce aile için önemli bir geçim kaynağı haline gelmiş durumda. Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik küresel ilginin artması, üreticiyi de teşvik ediyor. Kekik, özellikle kuraklığa dayanıklı yapısı nedeniyle alternatif tarım ürünleri arasında öne çıkıyor. Düşük su tüketimi sayesinde iklim değişikliği etkilerinin hissedildiği bölgelerde üreticiler için önemli bir seçenek oluşturuyor."