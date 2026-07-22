Dünya Denizli kekiğinin peşinde: Yılda 10 bin ton üretiliyor

Kekik tarımının yerel üreticiye sağladığı mali desteğin her geçen dönem arttığına değinen Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kekik bugün Denizli çiftçisi için en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Üreticimiz kaliteli üretim yaptığı sürece dünya pazarında Türk kekiğine her zaman talep var. Dikim alanları her yıl genişliyor. Bunun yanında doğadan da önemli miktarda kekik toplanıyor. Bu ürün hem ihracata hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.”