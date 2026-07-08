Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar

Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar

Bursa’da 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması coşkuyla başladı. 13 ülkeden halk dansı toplulukları ve yerli ekipler, dostluk ve kültür şöleni için Bursa sokaklarını renklendirdi.

Kaynak: DHA
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Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar - Resim: 1

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 38'inci Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, kortej yürüyüşünün ardından açılış programıyla başladı. Festivalde 13 ülkeden halk dansları toplulukları ile Türkiye'nin farklı kentlerinden ekipler sahne alacak.

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Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar - Resim: 2

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 38'inci Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında Atatürk Heykeli önünden kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden gelen halk dansları topluluklarının katıldığı yürüyüşün ardından Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen programla festivalin açılışı yapıldı.

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Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar - Resim: 3
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Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar - Resim: 4

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerimiz, burada kurdukları dostlukların yanı sıra Bursa'nın tarihini, doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve eşsiz misafirperverliğini de kendi ülkelerinde anlatacak; kentimizin gönüllü kültür elçileri olacaklardır. İşte bu yönüyle festivalimiz, kültürün birleştirici gücünü turizm ve şehir tanıtımıyla buluşturan, Bursa'nın uluslararası alandaki tanınırlığına önemli katkı sağlayan çok değerli bir görevi de yerine getirmektedir" diye konuştu.

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Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar - Resim: 5

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Zekeriya Birkan ise yarışmanın yıllar içerisinde kültürlerin buluştuğu uluslararası bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, "1987 yılından bu yana Bursa'nın kültür, sanat ve turizm yaşamına değer katmak amacıyla çalışan Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı olarak; kurumsal birikimimizle kentimizin kültürel mirasını korumaya, geliştirmeye ve uluslararası alanda tanıtmaya devam ediyoruz. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması da bu vizyonun en güçlü ve en köklü yansımalarından biridir.

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Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar - Resim: 6

Yıllar içinde yalnızca bir yarışma olmanın ötesine geçmiş; kültürlerin birbirini tanıdığı, dostlukların kurulduğu, farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü uluslararası bir buluşma noktası haline gelmiştir. Bugün de dünyanın farklı coğrafyalarından gelen konuklarımızla aynı sahneyi, aynı heyecanı ve ortak kültürün birleştirici gücünü paylaşmanın mutluluğunu ve gururunu Bursalılar olarak hep birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar - Resim: 7

7-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında 13 ülkeden halk dansları toplulukları ile Türkiye'nin farklı kentlerinden ekipler, Bursa'nın çeşitli noktalarında gösterilerini sunacak.

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Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar - Resim: 8
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Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar - Resim: 9
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Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar - Resim: 10
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Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar - Resim: 11
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