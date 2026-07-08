Dünya dansçıları şehri ablukaya aldı: Bursa’da tarihi anlar

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Zekeriya Birkan ise yarışmanın yıllar içerisinde kültürlerin buluştuğu uluslararası bir organizasyona dönüştüğünü belirterek, "1987 yılından bu yana Bursa'nın kültür, sanat ve turizm yaşamına değer katmak amacıyla çalışan Bursa Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı olarak; kurumsal birikimimizle kentimizin kültürel mirasını korumaya, geliştirmeye ve uluslararası alanda tanıtmaya devam ediyoruz. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması da bu vizyonun en güçlü ve en köklü yansımalarından biridir.