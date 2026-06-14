Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı"

THE SUN: "BÜYÜK SÜRPRİZ"

"Avustralya, büyük bir sürpriz yaparak ABD ile aynı puana yükseldi. Maçı kazanması beklenmiyordu ancak Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe'nin golleri Avustralya'yı galibiyete taşıdı."