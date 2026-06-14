Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı"

Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı"

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk sınavında Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin aldığı sonuç, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Diğer
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Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı" - Resim: 1

Dünya Kupası macerasına Avustralya karşılaşmasıyla başlayan milli takım, sahadan puansız ayrılarak turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.

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Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı" - Resim: 2

Karşılaşmanın ardından Türkiye’nin mağlubiyeti dünya spor medyasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

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Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı" - Resim: 3

Çok sayıda yayın kuruluşu mücadeleyi manşetlerine taşırken, ortaya çıkan başlıklar da gündem oluşturdu.

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Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı" - Resim: 4

AS: "ARDA GÜLER AYAKTA DURDU"

"Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmanın tecrübesizliğini sahada hissetti. Sadece Arda Güler takımı ayakta tutmaya çalıştı. Kenan Yıldız'ın oyuna girmesiyle Türkiye daha etkili oldu."

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Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı" - Resim: 5

FOOT MERCATO: "BÜYÜK SANSASYON"

"Avustralya, Türkiye'yi yenerek 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir sansasyon yarattı. Socceroos oyun planlarını mükemmel bir şekilde uyguladı ve kontra ataklarla oyunun kontrolünü ele geçirdi."

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Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı" - Resim: 6

THE SUN: "BÜYÜK SÜRPRİZ"

"Avustralya, büyük bir sürpriz yaparak ABD ile aynı puana yükseldi. Maçı kazanması beklenmiyordu ancak Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe'nin golleri Avustralya'yı galibiyete taşıdı."

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Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı" - Resim: 7

L'EQUIPE: "ŞOK BİR YENİLGİ ALDI"

"Türkiye'den hayal kırıklığı yaratan bir geri dönüş. 2002'deki üçüncülüklerinden bu yana ilk Dünya Kupası Türkiye Avustralya'ya karşı şok bir yenilgi aldı."

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Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı" - Resim: 8

GAZZETTA: "YOLUNU KAYBETTİ"

"Kangurular hırslı İstanbul milli takımını zor durumda bıraktı. Montella'nın takımı, en kritik anda yolunu kaybetti."

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Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı" - Resim: 9

DAILY MAIL: "FUTBOL DÜNYASINI ŞAŞIRTTI"

"Kendi grubunda favori olmayan Avustralya, 2-0'lık galibiyetle futbol dünyasını şaşırttı."

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Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı" - Resim: 10

MARCA: "AVUSTRALYA DUVARINA ÇARPTI"

"Türkiye sonuna kadar mücadele etse de defalarca Avustralya duvarına çarptı."

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Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı" - Resim: 11

CORRIERE DELLO SPORT: "AVUSTRALYA DUVARINA ÇARPTI"

"Türkiye hücum etmeye çalışsa da her seferinde Avustralya duvarına çarptı."

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