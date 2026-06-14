Dünya Kupası macerasına Avustralya karşılaşmasıyla başlayan milli takım, sahadan puansız ayrılarak turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.
Dünya basını Türkiye'nin mağlubiyetini böyle gördü: "Avustralya duvarına çarptı"
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk sınavında Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin aldığı sonuç, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.Kaynak: Diğer
Karşılaşmanın ardından Türkiye’nin mağlubiyeti dünya spor medyasında dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Çok sayıda yayın kuruluşu mücadeleyi manşetlerine taşırken, ortaya çıkan başlıklar da gündem oluşturdu.
AS: "ARDA GÜLER AYAKTA DURDU"
"Türkiye, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmanın tecrübesizliğini sahada hissetti. Sadece Arda Güler takımı ayakta tutmaya çalıştı. Kenan Yıldız'ın oyuna girmesiyle Türkiye daha etkili oldu."
FOOT MERCATO: "BÜYÜK SANSASYON"
"Avustralya, Türkiye'yi yenerek 2026 Dünya Kupası'nda büyük bir sansasyon yarattı. Socceroos oyun planlarını mükemmel bir şekilde uyguladı ve kontra ataklarla oyunun kontrolünü ele geçirdi."
THE SUN: "BÜYÜK SÜRPRİZ"
"Avustralya, büyük bir sürpriz yaparak ABD ile aynı puana yükseldi. Maçı kazanması beklenmiyordu ancak Nestory Irankunda ve Connor Metcalfe'nin golleri Avustralya'yı galibiyete taşıdı."
L'EQUIPE: "ŞOK BİR YENİLGİ ALDI"
"Türkiye'den hayal kırıklığı yaratan bir geri dönüş. 2002'deki üçüncülüklerinden bu yana ilk Dünya Kupası Türkiye Avustralya'ya karşı şok bir yenilgi aldı."
GAZZETTA: "YOLUNU KAYBETTİ"
"Kangurular hırslı İstanbul milli takımını zor durumda bıraktı. Montella'nın takımı, en kritik anda yolunu kaybetti."
DAILY MAIL: "FUTBOL DÜNYASINI ŞAŞIRTTI"
"Kendi grubunda favori olmayan Avustralya, 2-0'lık galibiyetle futbol dünyasını şaşırttı."
MARCA: "AVUSTRALYA DUVARINA ÇARPTI"
"Türkiye sonuna kadar mücadele etse de defalarca Avustralya duvarına çarptı."
CORRIERE DELLO SPORT: "AVUSTRALYA DUVARINA ÇARPTI"
"Türkiye hücum etmeye çalışsa da her seferinde Avustralya duvarına çarptı."