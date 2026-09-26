Sakarya’nın Serdivan ilçesinde restoranda yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoranın tamamını sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu
Sakarya Serdivan’daki bir restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin dört bir yanından görülürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor.Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 10
Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki bir restoranda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Restorandan dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
2 10
Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamını sararken, yoğun dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
3 10
4 10
5 10
6 10
7 10
8 10
9 10
10 10