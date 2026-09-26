Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu

Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu

Sakarya Serdivan’daki bir restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar şehrin dört bir yanından görülürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu - Resim: 1

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde restoranda yangın çıktı. Alevler kısa sürede restoranın tamamını sararken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu - Resim: 2

Serdivan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki bir restoranda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Restorandan dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu - Resim: 3

Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamını sararken, yoğun dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

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Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu - Resim: 4
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Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu - Resim: 5
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Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu - Resim: 6
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Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu - Resim: 7
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Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu - Resim: 8
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Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu - Resim: 9
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Dumanlar tüm şehirden göründü: Ünlü bulvardaki restoran alevlere teslim oldu - Resim: 10
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