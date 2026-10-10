Yeniçağ Gazetesi
10 Ekim 2026 Cumartesi
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Dumanlar bütün binayı sardı: İtfaiye ekipleri tek tek hepsini kurtardılar

Dumanlar bütün binayı sardı: İtfaiye ekipleri tek tek hepsini kurtardılar

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 katlı bir binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dumanlar bütün binayı sardı: İtfaiye ekipleri tek tek hepsini kurtardılar - Resim: 1

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı, 5 kişi dumandan etkilendi.

1 7
Dumanlar bütün binayı sardı: İtfaiye ekipleri tek tek hepsini kurtardılar - Resim: 2

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi’nde 8 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 7
Dumanlar bütün binayı sardı: İtfaiye ekipleri tek tek hepsini kurtardılar - Resim: 3

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumanların sardığı binanın üst katındaki dairelerde mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

3 7
Dumanlar bütün binayı sardı: İtfaiye ekipleri tek tek hepsini kurtardılar - Resim: 4

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

4 7
Dumanlar bütün binayı sardı: İtfaiye ekipleri tek tek hepsini kurtardılar - Resim: 5
5 7
Dumanlar bütün binayı sardı: İtfaiye ekipleri tek tek hepsini kurtardılar - Resim: 6
6 7
Dumanlar bütün binayı sardı: İtfaiye ekipleri tek tek hepsini kurtardılar - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro