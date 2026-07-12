Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düğün yapacak vatandaşlara dikkat çeken uyarılarda bulunarak, her sene Türkiye’de yaklaşık 1 milyon düğün gerçekleştirildiğini ifade etti.
Düğün yapacaklara kritik uyarı: İmzayı atmadan önce bunu mutlaka kontrol edin
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, düğün salonlarıyla yapılan sözleşmelerin dikkatli bir şekilde incelenmesi ce iptal koşullarının açık bir şekilde düzenlenmesi gerektiği noktasında kritik uyarılarda bulundu.Kaynak: AA
Düğün organizasyonları hakkında, tüketicilerden çok sayıda şikayet aldıklarını bildiren Şahin, yaşanan sorunların büyük bir kısmının doğru hazırlanmış bir sözleşmeyle önlenebileceğine dikkat çekti.
“SÖZLEŞMELERİ İNCELEMEDEN İMZALAMAYIN”
Şahin, çiftlerin düğün salonlarının hazırladığı matbu sözleşmeleri incelemeden imzalamamaları gerektiğini belirtti ve "Şikayetleri derleyip topladığımızda en çok karşılaştığımız sıkıntıları baştan elemenin bir imkanı var. Bu da düğün salonuyla ya da parti evleriyle yapacağımız sözleşmeye bağlı. Bu sözleşmelere asla tarafsız ve ilgisiz kalmayın. Sözleşme iki taraflı olur. Siz de mutlaka şartları yazdırın." açıklamasında bulundu.
“PARAMIZI TAMAMEN AŞMA HAKKIMIZ VAR”
Açıklamasında, "Bir düğün organizasyonu yapılacak, kaporalar veriliyor ya da ödeme tamamen yapılıyor fakat düğüne 2 ay veya 15 gün kala düğün iptal ediliyor. İşte burada bizim düğün salonuna vermiş olduğumuz paranın tamamı mı gitti, kaporası mı gitti, ne olacak?” diyen Şahin, “Düğün salonunun bizden alacağı mı var, bizim ondan alacağımız mı var gibi tartışmalar yaşanıyor. İşte bunun önüne geçmek için mutlaka cayma durumunda, 31 gün ve üstü bir zaman diliminde vazgeçmişsek bizim paramızı tamamen alma gibi bir hakkımız var” sözlerini sarf etti.
Şahin, “Fakat 30 günün altındaysa, kapora ya da yüzde 10 gibi bir oran belirleyerek düğün salonuna, salonu başkasına verememe ihtimalinden dolayı düğün gününe az kaldığı için bir ödeme yapılır” ifadelerini kullanırken “Şöyle bir durum da var, eğer o gün düğün salonu verilmişse, biz iptal etmemize rağmen o salon bizden kesmiş olduğu kaporayı da iade eder.” açıklamasını yaptı.
Mahmut Şahin, açıklamasının devamında, “Bunu hakem heyeti marifetiyle alabiliriz. Bu şartları eğer sözleşmeye yazarsak, bir sıkıntıyla karşılaştığımızda bizi koruyan bir unsur haline geliyor. Buna dikkat edelim." İfadelerine yer verdi.
“İŞLETMENİN RUHSATININ OLUP OLMADIĞINI SORUN”
Şahin, ruhsat durumunu mutlaka sorgulanması gerektiğine de vurgu yaparak "Davetliler, düğün sahipleri, organizasyon sahipleri açısından işletmenin ruhsatının olup olmadığını sorun lütfen. Ruhsatın olmaması demek yangınla alakalı tedbirleri almamış demek. Mutfakla ilgili tedbirleri almamış anlamına geliyor” dedi.
“Eğer size ruhsatını gösteriyorsa gönül rahatlığıyla o işletmede düğün ya da diğer organizasyonlarınızı yapabilirsiniz ama göstermiyorlarsa lütfen oradan uzaklaşın” sözlerini sarf eden Şahin, “Parasına falan bakmayın çünkü gerek yangınlarla ilgili tedbirlerde gerekse gıda kontrolünde denetime açık değiller ve bize zarar verebilirler. Bu zararlardan kurtulmanın yolu ruhsatlı bir düğün salonu ya da parti evinde o organizasyonu yapmanızdır." İfadelerini kullandı.