Çift, ay başında Londra’daki Marylebone Belediye Binası’nda gerçekleştirdikleri resmi nikâhın ardından, bu kez Sicilya’daki tarihi Villa Valguarnera’da görkemli bir düğünle evliliklerini kutladı.
Dua Lipa ve Callum Turner’dan 2 milyon dolarlık rüya düğün: Gelinliği büyüledi
Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner’ın Sicilya’da gerçekleşen gösterişli düğününden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Yaklaşık 2 milyon dolarlık bütçeyle organize edilen tören, lüks detayları ve sabaha kadar süren kutlamalarıyla dikkat çekti.Cemile Kurel
Dua Lipa, özel olarak tasarlanan Chanel imzalı gelinliğiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Matthieu Blazy tarafından hazırlanan tasarım; sırt dekoltesi, boyundan bağlamalı kesimi ve binlerce boncuk işlemeleriyle öne çıktı. Gelinliğin kuyruğunda kullanılan 25 bin tüy ve yaklaşık 3.220 saatlik el işçiliğiyle hazırlanan duvak ise büyük beğeni topladı.
Callum Turner ise Louis Vuitton imzalı klasik ve şık takım elbisesiyle törende yer aldı. Kutlamalar gece boyunca devam ederken, yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisi davetlilere görsel bir şölen sundu. Dua Lipa’nın elinde şampanya kadehiyle verdiği pozlar sosyal medyada geniş yankı buldu.
Ünlü fotoğrafçı David Sims’in objektifinden çıkan karelerde çiftin hazırlık anları, villa bahçesindeki romantik pozlar ve gece boyunca süren eğlence yer aldı. Dua Lipa, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından “Bay ve Bayan” notuyla paylaştı.
Paylaşım kısa sürede büyük ilgi görürken, birçok ünlü isim çifte tebrik mesajları gönderdi.
Katy Perry paylaşımın altına kalp emojisi bırakırken, Vicky Pattison ve Ferne McCann de mutluluk dileklerini iletti.