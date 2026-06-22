Dua Lipa ve Callum Turner’dan 2 milyon dolarlık rüya düğün: Gelinliği büyüledi

Dua Lipa, özel olarak tasarlanan Chanel imzalı gelinliğiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Matthieu Blazy tarafından hazırlanan tasarım; sırt dekoltesi, boyundan bağlamalı kesimi ve binlerce boncuk işlemeleriyle öne çıktı. Gelinliğin kuyruğunda kullanılan 25 bin tüy ve yaklaşık 3.220 saatlik el işçiliğiyle hazırlanan duvak ise büyük beğeni topladı.