Dört büyüklerin milyarlık gelir tablosu ortaya çıktı: Zirvenin sahibi...

BEŞİKTAŞ'TA MAÇ HASILATLARI VE KOMBİNE KART LOCA GELİRLERİ YAKLAŞIK 2,3 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Beşiktaş'ın gelirlerinde en yüksek payı ise maç hasılatları ve kombine kart loca gelirleri oluşturdu. Buna göre Beşiktaş, maç hasılatları ve kombine kart loca gelirlerinden 2 milyar 247 milyon 159 bin 907 lira gelir elde etti. Lisanslı ürün satış gelirleri ise 2 milyar 166 milyon 125 bin 738 lira oldu. Kulübün sponsorluk ve reklam gelirleri 900 milyon 408 bin 561 lira, isim ve lisans hakkı gelirleri 857 milyon 4 bin 37 lira olarak kayıtlara geçti.